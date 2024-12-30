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▲2025台北跨年氣溫落在15至16度，降雨機率20％、風速4至5級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025新北跨年氣溫落在14度左右，降雨機率20％、風速達到5級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025桃園跨年氣溫落在14度左右，降雨機率20％、風速為4級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025新竹跨年氣溫落在14度左右，降雨機率10％、風速達到5級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025台中跨年氣溫落在14度左右，降雨機率10％、風速為2級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025台中麗寶跨年氣溫落在13度左右，降雨機率10％、風速為3級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025高雄義大世界跨年氣溫落在15度左右，降雨機率10％、風速為1級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025高雄夢時代跨年氣溫落在17度左右，降雨機率10％、風速為2級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025台南跨年氣溫落在15度左右，降雨機率10％、風速為2級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025雲林劍湖山世界跨年氣溫落在14度左右，降雨機率10％、風速為1級。（圖／天氣風險公司提供）

▲2025花蓮東大門廣場跨年氣溫落在16度左右，降雨機率20％、風速為2級。（圖／天氣風險公司提供）

跨年夜來了！迎接2025新年，全台各地跨年晚會除了眾星雲集的演唱會外，壓軸的煙火秀更是最大亮點，不過中央氣象署指出，12月31日跨年夜東北季風增強，各地雲量偏多，北台灣體感濕冷，週三元旦（1月1日）更是全台有雨，《NOWnews》整理全台10大跨年晚會的氣溫、降雨機率、風速，提供民眾做外出參考。🟡低溫15度、體感15至16度、降雨機率20％、風速4至5級，吹東北風2025台北跨年依舊在信義區舉辦，從下午開始氣溫逐漸降低、濕度越晚越高，雖然降雨機率不大，但晚上9時過後體感被列為「寒冷」等級，在倒數結束後，降雨機率將會提高，提醒民眾參與台北跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。🟡低溫14度、體感12至13度、降雨機率20％、風速5級，吹東北風2025新北跨年是全台最早迎接2025年的跨年煙火，晚間8時25分準時施放，煙火秀長達13分14秒，淡水、八里從晚間6時開始體感就達「寒冷」等級，濕度和風力也較強，提醒民眾除了保暖之外，觀看煙火時也要避免在下風處，待在施放點東北方觀賞體驗較佳。🟡低溫14度、體感12至13度、降雨機率20％、風速4級，吹東北風2025桃園跨年晚會將施放長達180秒的煙火，中壢區從晚間6時開始體感就達「寒冷」等級，且高鐵廣場較為空曠，配合風力感受會更有涼意，倒數結束後降雨機率也逐漸攀高，提醒民眾參與桃園跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。🟡低溫14度、體感13至14度、降雨機率10％、風速5級，吹東北風2025新竹跨年晚會將施放長達300秒的煙火秀，搭配百攤市集，以及許多藝人卡司，竹北市越晚風力越強、濕度越高、氣溫越低，0時跨年過後降雨機率也逐漸提高，提醒民眾參與新竹跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。🟡低溫14度、體感16至17度、降雨機率10％、風速2級，吹東北風2025台中跨年將施放180秒的國際級煙火秀，北屯區晚間6時至0時開始體感是「稍有涼意」等級，不過水湳公園較為空曠，配合風力感受會更有涼意，倒數結束後降雨機率也逐漸攀高，提醒民眾參與台中跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。🟡低溫13度、體感13至14度、降雨機率10％、風速3級，吹東北風2025台中麗寶樂園跨年晚會，麗寶樂園推出全台最大「天空之夢」摩天輪動畫秀加跨年煙火，后里區由於較空曠，晚間6時開始體感就達「寒冷」等級，配合風力感受會更有涼意，倒數結束後降雨機率也逐漸攀高，提醒民眾參與台中麗寶跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。🟡低溫15度、體感19至21度、降雨機率10％、風速1級，吹偏北風2025高雄義大跨年晚會將施放長達999秒的煙火，義大世界所在的大樹區，相較於北台灣，氣溫感受就較為溫暖，但由於南方雲系北移，越晚降雨機率越高，提醒民眾參與高雄義大跨年務必攜帶雨具。🟡低溫17度、體感20至21度、降雨機率10％、風速2級，吹西北風2025高雄夢時代跨年邀請「六金級」超強卡司，還有韓國「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK，前鎮區晚間體感從舒適慢慢轉為「稍有涼意」，南方雲系北移，越晚降雨機率越高，提醒民眾參與高雄夢時代跨年務必攜帶雨具。🟡低溫15度、體感16至17度、降雨機率10％、風速2級，吹東北風2025台南跨年邀請首次來台跨年的韓星李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩，善化區晚間體感從舒適慢慢轉為「稍有涼意」，南方雲系北移，越晚降雨機率越高，提醒民眾參與高雄夢時代跨年務必攜帶雨具。🟡低溫14度、體感16至17度、降雨機率10％、風速1級，吹東北風2025劍湖山世界跨年將有長達一公里的環繞式多層次煙火和「400架無人機」主題燈光展演，古坑鄉越晚越冷，整個晚上降雨機率都是10%，提醒民眾參與劍湖山跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。🟡低溫16度、體感17至18度、降雨機率20％、風速2級，吹東北風2025花蓮東大門跨年晚會煙火將連續兩天施放，東大門廣場整個晚上體感都偏涼，0時倒數過後降雨機率逐漸攀高，提醒民眾參與花蓮跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。