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▲五月天睽違2年發行全新單曲〈任性〉。（圖／相信音樂提供）

▲〈任性〉由阿信創作詞、曲，五月天擔綱製作。（圖／相信音樂提供）

五月天傾心力作的全新單曲〈任性〉終於在2025年前夕推出，主唱阿信為此閉關，從春天寫到秋天，終於完成獻給一路陪伴五迷最深情的新年禮物，粉絲感動落淚：「我已經快幾百年沒聽到新歌了...終於出了！」〈任性〉誕生於五月天5525 五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會期間，在創作製作過程，五月天融入許多走過音樂回憶時光之旅的感觸，感受到每一份來到演唱會現場的支持，或是在螢幕前每一顆呵護五月天的心，阿信說：「很久沒有新歌讓大家聽到，〈任性〉除了是首情歌外，也是寫給所有喜歡五月天的朋友25年的歷程的一個回應。」為了催生新曲，阿信在巡演期間幾乎足不出房間，從春天寫到秋天，從穀雨寫到霜降，他作勢哀怨地笑說：「有時冠佑、瑪莎他們說到了哪個城市吃火鍋，我都沒去沒吃到。感謝團員們等著我作品完成，期待新一輪演唱會唱這首歌。」〈任性〉由阿信作詞、作曲、五月天擔綱製作，傳達每個人心裡都有很難被哄的部分，或是拒絕被世界社會改變的頑固，然而一旦相遇那個願意把你哄好、捧你在手心的人，這份任性就更珍稀且值得，新曲同時也成為火紅IP故事改編電視劇，由瞿友寧執導，白敬亭、章若楠主演《難哄》主題曲。這首〈任性〉也代表感謝25年一路相伴、一心相挺，一直包容五月天任性的每個你，把音樂做好，就是五月天最想獻給你們的任性，因你們喜歡才是無價，因為你們願意聽才是最珍貴。新曲〈任性〉已於數位平台全面上架。