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民眾黨主席柯文哲等四人涉京華城等案27日被起訴後交保，檢方抗告、高院發回更裁，台北地院昨重開羈押庭，裁定柯以7000萬元交保，加保4000萬元。對此，前立委沈富雄提出10項「平議」，直言柯文哲餘生毀了，政治生命廢了。自作孽，能活就不錯了。且應該要停損，縮短無謂的法律攻防。台北地檢署偵辦京華城與政治獻金弊案，柯文哲等四名被告獲重金交保，北檢抗告成功獲高院發回更裁，29日下午三時重開羈押庭，審判長諭知柯文哲7000萬元交保，並以電子腳鐐科技監控，柯文哲祕書「橘子」許芷瑜逃亡未回台，成為檢方聲押柯文哲的重要理由。對此，沈富雄給柯文哲10點平議，包含餘生毀了，政治生命廢了。自作孽，能活就不錯了。停損，縮短無謂的法律攻防。不要拖垮民眾黨。向被你拖累的人道歉。向小草好好交代，講幾句真心話。說自己不貪，是瞳孔裡長了一根大橫木。沈富雄續指，說「1500小沈」與自己無關是說瞎話。親口叫橘子回來，把orange拗成arrange太過分。雍正、毛澤東、傅冬菊都不會在老父病榻前落淚。大位不以智取，更不以利奪。