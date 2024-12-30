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▲警方緊急逮捕涉入此事的兩名網紅。（圖／翻攝自《Khaosod》）

▲為了錢而參加遊戲的塔納坎，被外界指出與《魷魚遊戲2》的故事有點雷同。（圖／Netflix）

韓國熱門影集《魷魚遊戲》第二季近期上映，而泰國發生一起知名網紅接受「三萬泰銖（約新台幣2萬9千元）獎金」挑戰一口氣喝完整瓶威士忌的遊戲而死亡，被祖母養大的他離世時年僅21歲，被外界指出「簡直是真人版魷魚遊戲」，民間也掀起討論，關於兇手究竟是付錢的遊戲主辦方，還是觀眾？由於輿論越演越烈，警方緊急逮捕涉入此事的兩名網紅，試圖平息輿論。根據泰國媒體《Khaosod》報導，原名為塔納坎·坎提（Thanakarn Kanthee）的21歲網紅Bank Leicester患有輕度智能障礙，他在聖誕節晚上被要求一口氣喝完整瓶威士忌，他照做後於當日凌晨3點口吐白沫、倒地抽蓄，送醫後死亡，並在上週六（28日）舉辦喪禮。由於此事輿論擴大，警方在案發後嘗試逮捕兇手，抓了兩名網紅。35歲的Ekkachat Meeprom因為以「喝完威士忌給三萬泰銖」唆使塔納坎喝酒而被捕；36歲的Theerawat “Bird” Srirong則因帶塔納坎去致命的聖誕節派對而被捕，他也被控訴經常利用在TikTok有超過10萬名粉絲的塔納坎賺錢。塔納坎過去因到處販售花環給80歲祖母生活費而爆紅，成為網紅後他無意間與經常接受喝酒遊戲的三流網紅當朋友，因而成為「到處接受喝酒挑戰」的遊戲型網紅。塔納坎的死亡讓泰國網友譴責這類「垃圾內容」，並呼籲停止轉發此類危險挑戰，更稱觀看的人也都是「殺人兇手」。在28日於曼谷Wat Yu Dee Satthatham寺舉行的塔納坎葬禮上，過去曾利用塔納坎賺錢的幾名網紅都出席並請求塔納坎的80歲祖母原諒，其中包括40歲Thanapol「Boat Own-wai」，他曾喝酒吐在塔納坎的頭上並造成影片瘋傳；41歲的Alongkorn “Meng” 表示曾付2000泰銖給塔納坎來販售潤滑凝膠。社會發展部長瓦拉烏特·席爾帕·阿爾查 (Varawut Silpa-archa) 對這悲劇發表看法，呼籲停止利用殘障人士獲取社交媒體內容的行為。 「雖然內容創作已成為重要的收入來源，但我敦促社會不要從他人的殘疾中獲利。」據悉，塔納坎的一生十分坎坷，他兩個月大時父母便離婚，從小被祖母照顧到大，因為腦袋不好而找不到正當工作，7歲時就在街上賣花環，長大後更會透過危險行為賺錢，包括參加地下拳擊比賽和表演特技，無意間成為網紅後則時常接受「喝酒遊戲」，最終因「挑戰短時間內灌完一瓶威士忌」，酒精中毒而休克死亡。