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▲李珠珢轉發網路上哀悼空難的圖片，針對這次的意外事故發聲。（圖／李珠珢IG）

▲李雅英（左）、邊荷律（右）也曾是起亞虎啦啦隊成員，空難發生後，她們同樣轉發圖片表達哀悼。（圖／李雅英、邊荷律IG）

▲李珠珢今年10月離開起亞虎啦啦隊，下一步動向尚未曝光。（圖／記者林柏年攝）

韓國正妹李珠珢今年10月才離開韓國職棒起亞虎啦啦隊，目前下步動向尚未曝光，但昨（29）日韓國濟州航空發生179人身亡的嚴重空難，起亞虎球隊一名高姓經理也在飛機上，不幸罹難；李珠珢稍早就更新IG限時動態，轉發一張黑底照片表達哀悼，照片中的文字寫道：「我們向罹難者表達最深的哀悼，不會忘記你們的」，可見李珠珢心情也非常沉重。昨日韓國發生嚴重空難，共有179人身亡，機上只有2人生還。而死亡名單還包含起亞虎球隊的高姓經理，他帶著妻小一家3口到泰國度假，原本今日才要返韓，但昨日看到飛機還有空位，就帶著家人提早歸國，怎料遇到奪命空難，不幸喪命。起亞虎球團得知消息也相當錯愕，表示難以置信，而過去身為起亞虎啦啦隊成員的李珠珢今日中午也更新限時動態，哀悼這起空難的逝者。只見李珠珢轉發一張黑底圖片，圖案是白色菊花及黑色絲帶，文字則寫道：「悼念濟州航空飛機失事的罹難者，我們向死者家屬表達最深切的哀悼和慰問」、「不會忘記你們的」。除了李珠珢外，曾經待過起亞虎啦啦隊的李多慧、李雅英、邊荷律昨晚開始也都紛紛針對這起空難表態；李雅英轉發一張全黑圖片，邊荷律則是貼出白色菊花照片，李多慧也透過經紀團隊回應：｢非常震驚也很心痛」，可見發生如此事故，所有韓國人心情都很沉重。而現年20歲的李珠珢，透過起亞虎啦啦隊出道，在球場上的亮眼表現吸引眾多粉絲關注，即便今年10月離開啦啦隊後，李珠珢IG還是有103萬粉絲追蹤，人氣非常旺，因此外界也都在關注她未來將加入哪個球團，又或者會不會出道當藝人，更有許多台灣粉絲喊話李珠珢來台發展。