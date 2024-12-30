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▲▼高雄跨年演唱會都還沒開始，舞台前方的地上竟鋪滿不同大小的野餐墊，還紛紛貼上紙條強調已佔位，甚至還出現帳篷、空板凳。（圖／翻攝自Threads）

▲高雄2025跨年晚會「六金級」卡司重磅登場，讓粉絲們期待不已。（圖／高雄市政府提供）

明（31）日為跨年夜，2025年高雄跨年晚會邀請到「六金級」超強卡司，還有韓國「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK，讓粉絲們期待不已。沒想到演唱會都還沒開始就爆出爭議，有粉絲為了搶第一排搖滾區，竟早早就以野餐墊、帳篷、椅子等物品卡位，人卻不在現場，還貼紙條「佔位中！請勿移動謝謝，亂動者報警處理」，讓網友們看了全炸鍋，怒轟此舉實在沒品，「現在都搞遠端排隊了」、「素質超低」。一名網友昨（29）日在Threads上發文，曬出高雄夢時代跨年晚會場地的照片。只見跨年演唱會都還沒開始，舞台前方的地上竟鋪滿不同大小的野餐墊，還紛紛貼上紙條寫著等，甚至還出現帳篷、空板凳，讓他傻眼直呼「現在都搞遠端排隊了」，也忍不住怒轟沒品：「佔位置佔成這樣喔？到時候跨年直播看看是哪家的粉絲，還寫什麼報警處理，回家告訴媽媽比較實際吧。」貼文曝光後，超過30萬人前來關注，網友們見狀全搖頭嘆，「素質超低」、、「還能寫人數欸太強了吧，下次我要去寫個佔位3567人」、「依照廢棄物處理法啊，在公共空間亂丟垃圾影像市容，由清潔隊人員下去清理」。對此，高市府表示，目前舞台工程仍在最後收尾階段，主辦方不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，提醒粉絲們高雄日夜溫差大，尤其夢時代又接近港邊，體感溫度將更低，一定要注意自身安全及保暖。歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠：「傳奇女團2NE1成員」SANDARA PARK、GENBLUE幻藍小熊、告五人、盧廣仲、徐嘉瑩、滅火器、麋先生、阿跨面、U:NUS、BBOY NANA、芮鯊RapShark、Yappy、許富凱、Jocelyn 9.4.0、張庭瑚、人氣男團SCOOL、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊華視、年代MUCH台、壹電視綜合台