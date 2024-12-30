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▲蓋兒加朵在《神力女超人》中長生不老，外表常保青春美麗，但戲外也只是凡人，同樣會有病痛，會有健康的危機。（圖／摘自IMDb）

▲蓋兒加朵（後排右一）與夫婿一起育有4個女兒，不拍戲的時候，她就是賢妻良母。（圖／摘自IG）

身體健康對所有人都很重要，切勿輕忽微小的警訊，有可能救自己一命。以扮演「神力女超人」受到全球影迷喜愛的蓋兒加朵，在社群網站上驚曝在今年2月、還懷著第4個女兒已經到8個月的時候，突然頭痛欲裂，幾乎不能忍受，經過核磁共振檢查，發現腦部竟有大量血塊，瞬間感到生命的無常與脆弱。她後來立刻安排腦部手術，女兒也在此時出生，為此她特別把女兒取名叫「Ori」，希伯來文的意思就是「我的光芒」，象徵女兒是她經過這段黑暗、未知道路盡頭等待她的那道光。電影裡的神力女超人有天神血統，也長生不老，可是戲外的蓋兒與你我一樣，只是凡人，所以當懷孕到後期，還有那麼嚴重的症狀，不僅她自己害怕，連家人都很擔憂，她形容那幾個禮拜頭痛到無法忍受，又因為肚子已經很大，幾乎沒辦法下床，十分痛苦。後來總算能夠經由檢查得知自己出了什麼問題，卻又開始憂心手術能否順利、可以讓她平安度過？在這種心情煎熬下，她對夫婿表示，女兒出生後就要叫她Ori，把女兒視為自己求生的希望。所幸一切都很順利，她的腦部血塊清除，Ori也健康出生，經過調養，現在已經痊癒，很感謝醫療人員的照顧，也對能撿回這條命相當感恩。由於在鬼門關前走過這麼一遭，蓋兒呼籲大家都要注意自己的身體和健康，疼痛、不舒服之外，尤其不能輕忽微小的警訊，恐怕背後有很大的問題，好好傾聽身體要告訴你的訊息，有可能挽救自己的生命。蓋兒另以自己為例，表示原先也不知道在30歲以上的孕婦中，每10萬人就有3個會診斷出腦部血塊，儘管比例不高，卻仍有發生的可能，盡早發現是可以治癒的，因此還是要多多注意，有問題就趕快先排檢查，不要拖。她分享這個資訊不是要驚嚇大家，而是要讓大家吸收更多的知識，增強自身的力量。在銀幕上，蓋兒加朵神勇無敵，和男性對戰也不會落敗，沒有人想像得到她在真實人生中經歷如此大的健康危機，甚至要在動腦部手術的期間把孩子生出來，真的非常不簡單，戲外的她也有女超人般的生命力和意志力，她的親身經驗分享，值得觀眾省思。