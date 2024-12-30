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因應立法院三讀通過財劃法部分條文修正案，行政院發言人李慧芝日前在記者會上稱「明年度總預算需要重新編列」。對此，行政院主計總處主計長陳淑姿今（30）日於立法院財委會上表示，「沒有要重編」。財劃法修正草案已於12月20日通過，中央須增加釋出3753億餘元給地方，明（2025）年總預算案扣除法律義務支出後，影響比率約達28%行政院發言人李慧芝日前指出，財劃法修法未設定生效日期，總統一旦公布後，3天內就會生效，明年度總預算可能需要重編。國民黨籍財委會召委陳玉珍今排定財委會，邀請行政院秘書長龔明鑫、行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲就「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」進行專題報告，並備質詢。針對媒體與立委關切政府總預算有無要重編，陳淑姿表示「沒有要重編」。國民黨立委林德福質詢時指出，10天前立法院三讀通過修正財劃法，李慧芝在記者會上提到，明年度總預算恐怕會受到嚴重衝擊，甚至可能需要重編，日前財委會答詢時，財政部長莊翠雲卻回應立委「我們有說過會重編嗎」，令立委們十分疑惑。陳淑姿回應，沒有注意到李慧芝有提出要重編總預算，莊翠雲則強調，預算編列是非常重大的事情，當天李慧芝的意思是指，財劃法修正通過後會嚴重衝擊相關施政。