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波士頓紅襪在爭奪Teoscar Hernandez中失利，目前仍在自由市場上尋求能夠補強打線火力的打者，《Sports Illustrated》記者Patrick Mcavoy在今就選文表示，「Patrick Mcavoy說道：「如果能夠順利簽下Bregman是最完美的，但若是錯過了，Alonso將是很不錯的替補方案，且隨著Alonso在自由市場的時間越長，他恐降低自己的要價，但若是引進Alonso鎮守一壘，吉田正尚與Triston Casas這兩人中，有其中一人勢必得離隊，最好的方案就是只把吉田正尚交易走。」Pete Alonso至2019年登上大聯盟後，生涯5年都效力大都會，共為球隊出賽684場，繳出192轟、498分打點與打擊率0.251的成績，本季154場出賽，繳出46轟、118分打點、打擊率0.217的成績。日前大都會就開出一份為期7年、總額1.58億美元（約新台幣51億）的延長續約，但最終遭到Alonso的陣營拒絕。Alonso陣營想要一份總額至少1.7億美金到2億美金的合約，記者Mcavoy就分析，「只要時間離開季越近，買家球隊就能比預期低的價格拿下他。」