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大谷翔平前天在個人社群媒體宣佈妻子真美子懷孕的好消息，日媒指出，不僅大谷將生小孩列在他的人生目標清單，大谷在17歲高中時寫下人生清單，除了棒球場上表現，還列了「26歲結婚，28歲生下兒子、31歲長女出生…。」等人生目標，而就在滿30歲的今年，不僅公佈結婚喜訊，前天在個人IG曬出粉色嬰兒服和超音波影像，宣布升格當爸。在26日發售的雜誌《Number1111号》專訪中，大谷提到，「與家人共度時光讓我的生活更加充實，」大谷有一個哥哥和姊姊，父母溫暖守護五口之家，讓他對家庭有著美好的憧憬。而太太真美子也爲育兒充滿期待，2020年，真美子效力於富士通Red Wave女子籃球實業隊時，在「未來的夢想」一欄中寫下了「成為母親」。他尊敬的對象則是橄欖球運動員哥哥。懷上第一個孩子並建立家庭，顯然是她人生重要的目標之一。日媒也提到，「真美子本來就非常喜歡孩子，婚後，她與大谷一同參加了多項為兒童舉辦的慈善活動。在球場上，她經常面帶笑容與小女孩互動，給人留下深刻印象。」2023年12月，真美子也在活動上提到，「包含結婚和孩子在內，我希望能平靜地生活。」當時她就已經描繪了與孩子共度未來的藍圖。