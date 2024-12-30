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NBA25歲小將Lonnie Walker IV去年發揮不俗，開季前卻意外沒有球隊延攬，只能無奈到立陶宛討生活，但根據NBA記者Marc Stein消息來源，來到歐洲打球僅2個多月的Walker，已經傳出多達5支NBA球隊有意願把他找回。Walker在2018年經選秀站上NBA舞台，生涯早期曾是馬刺寄予厚望的後場新援，但效力4年後並未對其開出延長合約，讓他轉往湖人發展，上季Walker待在籃網出賽58場，於17.4分鐘有限上場時間內，繳出9.7分、2.2籃板優質成績單，被各家媒體預料會是各隊補強後場輪替時不錯選擇，想不到沒有任何球隊為其開出正式合約，後續Walker至塞爾提克打球，並參與夏季聯賽，但最終還是在開季前被裁掉。無奈之下，Walker只好與立陶宛一級聯賽老牌隊伍Zalgiris Kaunas簽約，前往歐洲打球，其中附帶「逃脫條款」，規定中寫明2024年2月18日以前，Walker有權終止合約，與全球任一球隊簽約，此舉也被認定是為重回NBA做準備。本季Walker為Zalgiris Kaunas出賽11場，場均貢獻14.7分、3.1籃板與1.6助攻。想不到2024年還未過完，Walker才來到歐洲打球僅2個多月，就傳出76人、灰狼、熱火、金塊與塞爾提克，共5支NBA球隊有意願找回Walker。NBA本季各隊受到嚴重傷痛困擾，各隊傷兵人數加總已寫歷史新高，不少球隊都將目光放到遠赴海外打球的前NBA球員，如今Walker也成搶手貨，有機會重返時隔數月的NBA戰場。