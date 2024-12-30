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立法院已三讀通過財劃法部分條文修正案，然而相關討論仍在持續進行中。藍委今（30）日於財委會上問及，如果財劃法發生窒礙難行的情況無法克服，財政部長是否會下台負責？對此，財政部長莊翠雲表示，對個人職位沒有堅持，但將財劃法調整至更好的版本一直是努力的方向。財劃法修正草案已於12月20日通過，中央須增加釋出3753億餘元給地方，明（2025）年總預算案扣除法律義務支出後，影響比率約達28%行政院發言人李慧芝日前指出，財劃法修法未設定生效日期，總統一旦公布後，3天內就會生效，明年度總預算可能需重編。國民黨籍財委會召委陳玉珍今排定財政委員會，邀請行政院秘書長龔明鑫、行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部部長莊翠雲就「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」進行專題報告，並備質詢。針對媒體與立委關切政府總預算有無要重編，陳淑姿表示「沒有要重編」，莊翠雲也強調，預算編列是非常重大的事情，當天李慧芝的意思是指，財劃法修正通過後會嚴重衝擊相關施政。國民黨立委林德福詢問「是否與行政院重編總預算的看法一致」，莊翠雲表示，114年在這個禮拜已經要開始了，總預算已經過行政院籌編，在大院審議當中，各項施政都必須往前推進，重新編列茲事體大，針對立法院三讀通過財劃法後續的相關行政救濟等措施，財政部目前正和行政院、主計總處評估各種措施當中。林德福再問「若財劃法發生窒礙難行的情況無法克服，財政部長是否會下台負責」，莊翠雲回應，她對自己個人的職位沒有任何堅持，但將財劃法做出更好的調整一直都是努力的方向，重點是要兼顧地方需求和中央穩健，必須要有最大的共識以及減少爭議。