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▲梁朝偉（左起）、黃東赫、劉嘉玲曾在2年前相約聚餐。（圖／劉嘉玲IG）

▲梁朝偉（右）和黃東赫（左）相談甚歡，但並沒有要加入《魷魚遊戲》第3季。（圖／劉嘉玲IG）

▲梁朝偉曾跨國拍攝過漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》。（圖／梁朝偉IG）

近日Netflix熱門韓國影集《魷魚遊戲2》播出，網路上討論度極高，許多觀眾已經在敲碗第3季上線，現在更傳出香港影帝梁朝偉也參與了《魷魚遊戲3》的拍攝，在裡面飾演｢終極大魔王」；只因劉嘉玲2年前曾分享梁朝偉與《魷魚遊戲》導演黃東赫的合照，才引發聯想。但根據港媒《香港01》報導，梁朝偉經紀人否認了這個消息，強調都是誤傳。梁朝偉的老婆劉嘉玲2年前曾分享梁朝偉與導演黃東赫的合照，兩人面對面坐在餐桌旁聊天，劉嘉玲配文還寫道：「Let's play Squidgame」、「Ready for 《Squid Game》」，照片曝光後，瞬間引起網友熱烈討論，認為劉嘉玲是在暗示梁朝偉將加入《魷魚遊戲》第2季的拍攝。但最近《魷魚遊戲2》上線，當中並未出現梁朝偉身影，因此近日又有網友猜測，梁朝偉可能是第3季的大魔王，關於梁朝偉要加入《魷魚遊戲》的傳聞甚囂塵上。Threads上還出現爆料消息，說黃東赫稱讚梁朝偉是不可多得的演技巨匠，非常高興梁朝偉能加入劇組，稱梁朝偉的加盟將替《魷魚遊戲》增加看點，但此消息並未有明確來源，也搜尋不到韓國媒體的相關報導。而這些錯誤猜測也給梁朝偉及劇組帶來困擾，根據《香港01》報導，《魷魚遊戲》製作公司其實早就發文回應過此事，強調導演只是跟梁朝偉吃了頓飯，並沒有討論演出。梁朝偉經紀人也回應這是假消息，梁朝偉並沒有拍攝《魷魚遊戲3》。即便雙方都出來否認，但粉絲還是很期待梁朝偉和黃東赫未來能有其他作品合作，共創佳績。