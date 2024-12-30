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▲Watchmen 公開最常被盜用於詐騙的書籍名單前十名。（圖／官方提供）

《小狗錢錢》 《思考致富》 《晶片戰爭》 《蒙格之道》 《執行長日記》 《賺錢也賺幸福》 《時勢》 《逆思維》 《隱性潛能》 《富爸爸窮爸爸》

▲Whoscall 提供 AI 功能詐騙訊息檢查，透過比對詐騙資料庫或類似詐騙模式，快速檢查可疑的簡訊、網址或電話。（圖／官方提供）

隨著詐騙犯罪手法不斷推陳出新，台灣政府今年啟動「打詐新四法」，強化對數位詐騙的打擊力度。但詐騙集團仍持續鑽研新型模式，其中以假贈書詐騙吸引書迷上當，已成為2024年的新興詐騙手法。據 Gogolook 旗下的Watchmen 觀察，這類詐騙多活躍於 Facebook、Instagram 等社群平臺，目的是竊取個人資料或誘導進入投資群組進行詐騙。Watchmen指出，詐騙集團常以名人、出版商或教育機構名義發起「免費贈書活動」。當受害者點擊社群廣告後，便會跳轉至偽造的釣魚網站或加入 LINE 投資群組，進而要求填寫個人資料，例如姓名、電話、地址，甚至信用卡資訊。之後，受害者可能被引導進入投資詐騙圈套，損失慘重。Watchmen 公布的數據顯示，詐騙集團盯上的書籍涵蓋投資理財與成長性思維類別，十大熱門目標書籍包括：刑事局預防科科長林書立表示，詐騙廣告藉由社群廣告平台大量投放，不僅混淆大眾，還使政商名人被冒名困擾。這類假贈品活動特別容易吸引長者與學生上當。他強調，網路平台應加強廣告審查，並與政府協力打擊詐騙，否則可能面臨高額罰款。接獲贈書或贈品活動訊息時，務必透過品牌官網或官方認證帳號確認。謹慎評估個資填寫需求，尤其是信用卡與身份證等敏感資料。透過 Whoscall 的 AI 檢測功能，上傳可疑贈書訊息截圖，即可比對詐騙資料庫，快速檢查簡訊、網址或電話是否安全。此外，使用 Whoscall 的自動網站檢查功能，當進入疑似詐騙網站時，系統將即時跳出警示。