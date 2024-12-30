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秋季聯盟官方發文大讚林昱珉！效力亞利桑那響尾蛇的21歲旅美台將林昱珉，先是在秋季聯盟幫助鹽河船槳隊（Salt River Rafters）拿下冠軍，隨後回台披上中華隊戰袍，參加世界12強賽，扛下2場重要先發，為為台灣奪下首座世界冠軍。亞利桑那秋季聯盟發出的文章中，指出林昱珉作為響尾蛇農場排名第7的潛力新秀，在不同賽事中都有亮眼表現。在賽事期間，為鹽河船槳隊先發出賽3場，最終助隊拿下亞利桑那秋季聯盟的冠軍，同時也是個人在2024年的第2座冠軍。貼文也特別附上了中華隊奪冠後，林昱珉接受採訪時所說的一段話，他喊話：「