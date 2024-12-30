秋季聯盟官方發文大讚林昱珉！效力亞利桑那響尾蛇的21歲旅美台將林昱珉，先是在秋季聯盟幫助鹽河船槳隊（Salt River Rafters）拿下冠軍，隨後回台披上中華隊戰袍，參加世界12強賽，扛下2場重要先發，為為台灣奪下首座世界冠軍。讓亞利桑那秋季聯盟，今（30）日也透過官方社群平台發文，大讚林昱珉是「全世界的贏家」（Worldwide Winner），一年內為2支球隊拿下冠軍，也猶如台版的優勝請負人。
秋季聯盟發文讚林昱珉 回顧2024的奪冠之路
亞利桑那秋季聯盟發出的文章中，指出林昱珉作為響尾蛇農場排名第7的潛力新秀，在不同賽事中都有亮眼表現。首先是在亞利桑那響尾蛇3A的球季結束後，林昱珉由於季中遭遇臉部傷勢，投球局數相對不足，因此選擇參加亞利桑那秋季聯盟的賽事，除了補足投球局數外，也為世界12強賽備戰。
在賽事期間，為鹽河船槳隊先發出賽3場，最終助隊拿下亞利桑那秋季聯盟的冠軍。接著在12強的表現同樣亮眼，先後在開幕的「台韓大戰」以及冠軍戰扛下先發的重責大任，總計8.2局僅失2分，防禦率2.08，也順利幫助中華隊以4：0完封日本，拿下台灣首座成棒等級3大國際賽的冠軍，同時也是個人在2024年的第2座冠軍。
貼文也特別附上了中華隊奪冠後，林昱珉接受採訪時所說的一段話，他喊話：「現在所有台灣球員，不管是年輕的、年長的，都知道我們可以拿下冠軍。我們不再只是一個普通的小國家，小國也可以成為世界冠軍。」
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亞利桑那秋季聯盟發出的文章中，指出林昱珉作為響尾蛇農場排名第7的潛力新秀，在不同賽事中都有亮眼表現。首先是在亞利桑那響尾蛇3A的球季結束後，林昱珉由於季中遭遇臉部傷勢，投球局數相對不足，因此選擇參加亞利桑那秋季聯盟的賽事，除了補足投球局數外，也為世界12強賽備戰。
在賽事期間，為鹽河船槳隊先發出賽3場，最終助隊拿下亞利桑那秋季聯盟的冠軍。接著在12強的表現同樣亮眼，先後在開幕的「台韓大戰」以及冠軍戰扛下先發的重責大任，總計8.2局僅失2分，防禦率2.08，也順利幫助中華隊以4：0完封日本，拿下台灣首座成棒等級3大國際賽的冠軍，同時也是個人在2024年的第2座冠軍。
貼文也特別附上了中華隊奪冠後，林昱珉接受採訪時所說的一段話，他喊話：「現在所有台灣球員，不管是年輕的、年長的，都知道我們可以拿下冠軍。我們不再只是一個普通的小國家，小國也可以成為世界冠軍。」
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