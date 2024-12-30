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▲嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震，雖然震央在梅山鄉，不過氣象署指出，本起地震和梅山斷層無關。（圖／中央氣象署）

▲嘉義梅山5.1地震，和歷史上引發大地震的梅山、中埔斷層沒有直接關聯，且兩者距離較遠，相關性不高。（圖／中央氣象署）

▲2024年「嘉義朴子太保、義竹布袋、中埔及台南麻豆佳里」等，是中南部的4大群震。（圖／中央氣象署）

嘉義縣梅山鄉今（30）日凌晨3時51分發生芮氏規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，不過梅山斷層確實是需要非常關注的地震未爆彈，前次大地震已是1906年，規模達7.1，若再引發地震，規模將接近甚至不輸921大地震規模7.3的威力。針對嘉義梅山凌晨發生的規模5.1地震，吳健富表示，在地震發生9秒後，氣象署有針對南投、彰化、雲林、嘉義縣市發送「國家級警報」，，且兩者距離較遠，相關性不高。吳健富說明，，菲律賓海板塊從西南往台灣東北擠壓，每年大概8公分，因此包括921的「車壟埔斷層」，台灣陸上斷層構造多是南北向，不過也會有像是「梅山斷層」的東西向斷層。而台灣大約有70%地震發生台灣東部，，嘉義梅山5.1地震就是這樣的概念，因此雖然震央在梅山，但距離梅山斷層還有10多公里的距離，和1906年的梅山大地震相對也較遠。吳健富提及，，包括嘉義中埔17筆地震、嘉義朴子5筆地震、嘉義布袋30筆、嘉義義竹10筆、台南佳里24筆。針對梅山斷層，氣象署從2022年就開始在周遭加密地震測站設置，觀測地殼形變和位置差異，藉此判斷能量累積裝框，但目前沒發現明顯能量累積；不過若考量斷層長度，回顧1906年的梅山大地震，發生在當年3月17日清晨6時43分，總死亡人數約1258人、受傷人數約2385人、6769棟房屋全倒、1萬4218棟房屋受損或半倒，也是日治時期，台灣發生最嚴重的地震之一。