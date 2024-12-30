嘉義縣梅山鄉今（30）日凌晨3時51分發生芮氏規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，該起地震和「梅山斷層」無關，而是「大尖山斷層」附近的破碎帶錯動導致，不過梅山斷層確實是需要非常關注的地震未爆彈，前次大地震已是1906年，規模達7.1，若再引發地震，規模將接近甚至不輸921大地震規模7.3的威力。
針對嘉義梅山凌晨發生的規模5.1地震，吳健富表示，在地震發生9秒後，氣象署有針對南投、彰化、雲林、嘉義縣市發送「國家級警報」，地震發生原因主要是「大尖山斷層」附近的破碎帶錯動引起，和歷史上引發大地震的梅山、中埔斷層沒有直接關聯，且兩者距離較遠，相關性不高。
吳健富說明，台灣大多數的地震，都是是菲律賓海板塊及歐亞板塊相互擠壓碰撞導致，菲律賓海板塊從西南往台灣東北擠壓，每年大概8公分，因此包括921的「車壟埔斷層」，台灣陸上斷層構造多是南北向，不過也會有像是「梅山斷層」的東西向斷層。
而台灣大約有70%地震發生台灣東部，在地震釋放能量時，板塊慢慢擠壓過程中力量會轉移到西部，並透過地震釋放能量，嘉義梅山5.1地震就是這樣的概念，因此雖然震央在梅山，但距離梅山斷層還有10多公里的距離，和1906年的梅山大地震相對也較遠。
吳健富提及，今年除了花蓮7.2強震序列，中南部地震明顯也較多，但大多是以「群震」方式隨機表現，包括嘉義中埔17筆地震、嘉義朴子5筆地震、嘉義布袋30筆、嘉義義竹10筆、台南佳里24筆。
針對梅山斷層，氣象署從2022年就開始在周遭加密地震測站設置，觀測地殼形變和位置差異，藉此判斷能量累積裝框，但目前沒發現明顯能量累積；不過若考量斷層長度，1906年梅山斷層的地震規模達7.1，如果再引發地震規模可能接近921地震規模7.3。
回顧1906年的梅山大地震，發生在當年3月17日清晨6時43分，總死亡人數約1258人、受傷人數約2385人、6769棟房屋全倒、1萬4218棟房屋受損或半倒，也是日治時期，台灣發生最嚴重的地震之一。
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吳健富說明，台灣大多數的地震，都是是菲律賓海板塊及歐亞板塊相互擠壓碰撞導致，菲律賓海板塊從西南往台灣東北擠壓，每年大概8公分，因此包括921的「車壟埔斷層」，台灣陸上斷層構造多是南北向，不過也會有像是「梅山斷層」的東西向斷層。
而台灣大約有70%地震發生台灣東部，在地震釋放能量時，板塊慢慢擠壓過程中力量會轉移到西部，並透過地震釋放能量，嘉義梅山5.1地震就是這樣的概念，因此雖然震央在梅山，但距離梅山斷層還有10多公里的距離，和1906年的梅山大地震相對也較遠。
吳健富提及，今年除了花蓮7.2強震序列，中南部地震明顯也較多，但大多是以「群震」方式隨機表現，包括嘉義中埔17筆地震、嘉義朴子5筆地震、嘉義布袋30筆、嘉義義竹10筆、台南佳里24筆。
針對梅山斷層，氣象署從2022年就開始在周遭加密地震測站設置，觀測地殼形變和位置差異，藉此判斷能量累積裝框，但目前沒發現明顯能量累積；不過若考量斷層長度，1906年梅山斷層的地震規模達7.1，如果再引發地震規模可能接近921地震規模7.3。
回顧1906年的梅山大地震，發生在當年3月17日清晨6時43分，總死亡人數約1258人、受傷人數約2385人、6769棟房屋全倒、1萬4218棟房屋受損或半倒，也是日治時期，台灣發生最嚴重的地震之一。