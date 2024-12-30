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▲李成裴在播報的過程中數度壓抑自己悲傷的情緒，試圖用冷靜、專業的態度向觀眾說明濟州航空的最新現況。（圖／取自李成裴 IG）

韓國濟州航空昨（29）日一架從曼谷飛往韓國的班機，因鳥擊無法順利降落，造成179人死亡，2人生還。南韓資深主播李成裴昨日在IG還原當時播報狀況，坦言即便有16年的播報經驗，在看到空難家屬痛哭的畫面也忍不住哽咽，最後更向罹難者家屬表達安慰之情，以及對逝者哀悼。李成裴在個人IG還原當下接到消息的狀況，表示當下他僅拿著一支筆就奔向主播台，而在現場記者確認狀況、撰寫稿件的期間，主播台最重要的就是冷靜地告訴觀眾目前搜救狀況。為此他在播報過程中數度壓抑自己心中的情緒，並告訴自己要保持理性。播報生涯已經有16年的李成裴坦言，在快訊中傳來罹難者家屬崩潰痛哭的畫面，還是無法忍住難過的心情，讓他也感嘆「濟州航空空難的事故畫面太殘忍了」。同時李成裴也回想起10年前世越號的沉船意外，也讓他至今無法遺忘，當時他剛結束一場直播節目，隨後馬上被叫回主播台幫忙，當下只接到「從仁川前往濟州的船沉了」、「船上有高中生」這兩個消息。最後李成裴難過的表示，在2024年末傳達空難這麼沉重的消息，令人感到很心痛，最重要的是希望可以向罹難者家屬傳達安慰知情，並為已逝故人祈福。文章也引起韓國網友討論，紛紛在留言區也為逝者冥福。