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▲今年第3季的每架客機月平均飛行時數，濟州航空為418個小時，是韓國6家主要航空公司之中最長的。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空7C 2216航班29日發生大規模空難，造成179人死亡，事故原因仍待調查釐清，但濟州航空是否過度追求收益而忽視了飛安，也成為外界質疑的焦點。韓國金融監督院今（30）日公布相關統計數據，今年第3季的每架客機月平均飛行時數，濟州航空為418個小時，是韓國6家主要航空公司之中最長的。根據《韓聯社》報導，韓國金融監督院的數據顯示，濟州航空每架班機的月平均418個小時飛行時數，不僅超過大型航空公司，如大韓航空的355個小時、韓亞航空的335個小時，與其他廉價航空公司相比，濟州航空也是遙遙領先，如真航空的371個小時、德威航空的386個小時、釜山航空的340個小時。這讓人質疑濟州航空是否為了最大化收益，過度提高了飛機的使用率。濟州航空此次發生空難的7C 2216航班，在事發前48個小時以內便曾往返國內務安、濟州、仁川機場，以及國外的泰國曼谷、日本長崎等地，共計執行了13次航班任務。新羅大學航空運輸學系教授金光日（音譯）表示，「雖然關聯性尚未得到驗證，但韓國飛機平均飛行時數與過去相比有所增加，新冠疫情期間航空公司減少了飛機數量，再加上如今航空需求增加，導致飛行時數進一步延長，這可能產生了一些影響」。韓國國土交通部也表示，「濟州航空飛機的使用率在統計數據中確實較高，將對其實施高強度的航空安全檢查計畫」。此外，濟州航空還被指出在韓國的國內航空公司中，擁有飛機的平均機齡（使用年數）最長。根據航空技術情報系統（ATIS）的數據，濟州航空的平均機齡達到14.4年，高於大韓航空的11.4年、韓亞航空的12.3年。與其他廉航相比，釜山航空平均機齡為9.7年、真航空為12.7年、德威航空為13.0年，同樣存在明顯差距。因違反法規而遭航空當局處以行政處分的案例中，濟州航空也是數量最多。自2020年至今年9月，10家韓國航空公司因違反《航空安全法》等相關法規，共受到36次行政處分。其中，濟州航空被處分9次，位居首位。其次是大韓航空8次，德威航空7次，韓亞航空4次，仁川航空與真航空各2次，易斯達航空、釜山航空、首爾航空及普萊米婭航空各1次。濟州航空去年因違反相關規範，被處以停飛11天的處分。2022年，亦因違反運營規範和危險物品運輸規定，分別被停飛7天和20天。此外，自2019年至今年8月，濟州航空繳納的罰款總額也是最高的。濟州航空罰款金額高達37億3800萬韓元，是唯一超過30億韓元的航空公司。