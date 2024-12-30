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湖人頭號巨星「詹皇」LeBron James今(30)日正式年滿40歲，從2003年狀元之姿站上NBA舞台後，馳騁聯盟長達22年，不僅成為當世代最具影響力的超級明星，更難能可貴的是，詹皇至今仍為NBA一線等級球員，以40歲「高齡」努力率領湖人勇闖季後賽。詹皇堪稱「NBA紀錄創造機」，長達22年職業生涯收穫無數榮耀，包含21度入選明星賽、21次位列年度前3隊陣容、4次NBA冠軍與4次年度MVP等重要獎項，並在2023年2月正式超越傳奇球星「天鉤賈霸」Kareem Abdul-Jabbar，成為NBA歷史得分王。此外，詹皇最與眾不同之處在於長年自律與保養，跨越NBA球員在35歲後面臨退化的門檻，依舊維持頂級球星身手，不僅打破多項35歲後出賽球員的累積數據，目前更以累積出賽1,520場排在歷史第5名，若下季續戰並維持健康，有機會突破塞爾提克名宿Robert Parish的1,611場，獨居史上第4。詹皇於2023年受訪時，曾經談到未來目標，就是跟兒子一起在NBA打球，本季也如願以償，於今年10月24日，跟20歲的大兒子Bronny James同登賽場，成為NBA歷史上第一對同隊同場出賽的父子檔。古有云：「四十而不惑」，通常指稱人生來到對許多問題都不再感到困惑的階段，背後也象徵著步入中年期，但詹皇除了在這些年為聯盟帶來無數精彩時刻之外，如今還以40歲之齡，作為籃球最高殿堂上最頂級的球星打拼。儘管詹皇終將面臨退休那天到來，但他長青的職業生涯，已注定為他載入史冊，成為NBA歷史上具標誌性的球星之一。