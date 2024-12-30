▲「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素(圖／市政府提2024.12.30)

▲「蜜糖公園」保留糖廠遺構與湧泉意象，兼具休憩玩樂與歷史教育意義(圖／市政府提2024.12.30)

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台中市政府推動「美樂地計畫」，各式主題公園陸續完工，其中位於東區的「蜜糖公園」充斥甜蜜糖果元素，並保留糖廠遺構與湧泉意象，兼具休憩玩樂與歷史教育意義。市長盧秀燕今(30)日出席完工典禮，盼藉由跨年齡層的設施與自然人文歷史，成為社區居民共享的綠意新地標。盧秀燕表示，她是六都唯一女市長，最近四大民調，台中均奪下第一名，獲得22縣市中最幸福城市的殊榮。這代表生活性的建設讓大家有感，她要特別感謝立法院副院長江啟臣及立法委員羅廷瑋，兩年前就提出建議，並與市府進行會勘；另她也要特別感謝議員們的支持，當初市議員何敏誠退休前交代完成的就是這個公園。盧秀燕也提到，市府建設局的美樂地計畫，不但建造新公園，還修復了舊公園，更打造許多特色主題，包括南屯黎新公園、太平馬卡龍公園及北區豬事圓滿公園等，台中有200多座公園，歡迎民眾過年來玩立法院副院長江啟臣出席台中市「蜜糖公園」落成典禮，除了感謝並肯定盧秀燕市長及市府團隊的用心和努力。他致詞中提到，台中市能被評為全台最幸福城市，就是因為有蜜糖公園這樣充滿甜蜜氛圍的公共空間，讓市民感受到「幸福就在身邊」。江啟臣幽默地說，「來蜜糖公園就要帶糖果來，和大家一起分享甜蜜。」並提到可以與當地樂成宮合作，跨界營造幸福與家庭的氛圍。他也指出，台中市在結婚率和生育率方面名列全國前茅，就是台中市在人口政策和宜居環境的具體成果。建設局長陳大田說，蜜糖公園特別保留了多棵大樹，維持原有的微氣候調節功能，展現對大樹保護文化的重視；此外，公園設計充分考量全齡友善性，建立了無障礙步道和多功能體健區，鼓勵各年齡層使用者進行腦部及肌肉運動；另亦結合水池、跌水及水霧等多變的景觀，感官體驗豐富，也延伸了在地泉源早期水源豐沛的「湧泉」意象。建設局表示，蜜糖公園總面積達3,302平方公尺，其中高達87%面積土地為台糖所有，在建設局積極與各方協調下，順利取得土地進行開闢，改善經費為2,500萬元，今年10月完工。