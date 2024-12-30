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臺北地方法院昨（29）晚再開羈押庭裁定柯文哲交保金提高至7千萬元，交保金額已創下政界新高，律師黃帝穎指出，7千萬元不足以對柯文哲形成拘束力，電子腳鐐無法保證無串證滅證之虞，北檢10日內還有機會再抗告。黃帝穎今日在有話鏡來講直播節目內指出：「7千萬對柯文哲真的會形成負擔嗎？以大家知道柯文哲的經濟實力，除了有公職、醫師收入外，還可以買千萬商辦，還可以買得起1.2億的豪宅，7千萬交保金額在經驗法則上依然說不通。」黃帝穎指出，高院在裁定時需考慮兩件事：交保金額是否與犯罪所得相當、交保金額是否能形成拘束力。意思是如果交保金被沒入，被告會很慘，所以不敢串證、滅證或逃跑等。黃帝穎解釋道，高院之所以撤銷3千萬交保裁定，是因為柯文哲在本案的犯罪所得接近9千多萬，與7千萬交保金依然不相當；而且還有重要證人橘子在逃，被告仍可透過口述指使他人去聯絡，並無法避免串證滅證之可能。