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▲朴成焄不小心把IG私訊內容上傳，自己也嚇到。（圖／朴成焄IG）

▲朴成焄在《魷魚遊戲2》中飾演120號趙賢珠。（圖／Netflix）

《魷魚遊戲2》開播後，大眾最愛的MVP演員就屬飾演120號趙賢珠的朴成焄（又譯：朴成勳），這也是他繼參演《黑暗榮耀》、《淚之女王》後的第3部巔峰之作，沒想到當紅之際，今（30）日卻手滑上傳「AV版《魷魚遊戲2》」照片惹議，經紀公司對此表示：「查看私訊時的失誤，非常抱歉！」朴成焄因為《魷魚遊戲2》再爆紅，一舉一動都備受關注，沒想到他突然在IG上傳一張「AV版《魷魚遊戲2》」封面照片，圖片中包含多位女性的全裸畫面，尺度極大，雖然朴成焄失誤後立即刪除，仍被許多粉絲截圖瘋傳，感到震驚不已。他的公司「BH娛樂」表示，朴成焄的私訊量暴增，所以查看IG時不小心把收到的內容上傳出去，「朴成焄因為收到大量私訊（DM），在查看私訊的過程中不小心誤將該圖片上傳。演員本人對此事非常震驚，對於在這種時期犯下如此大的失誤深感抱歉，我們將確保此類事件不再發生」。2022年陸續因為《黑暗榮耀》、《淚之女王》紅遍全球的朴成焄，今年以詮釋跨性別者的身分加入《魷魚遊戲2》，劇中飾演為了做性別重置手術，決定參加「魷魚遊戲」賺獎金的「編號120趙賢珠」，朴成焄曾透露賢珠是手術費不足而參戰，但她與其他參加者不同，是個無私、擁有領導能力，以及很有正義感的人。導演黃東赫也分享創作「趙賢珠」的契機，他說：「在第1季中也有屬於弱勢群體的參加者，最具代表性的是外籍勞工阿里，他屬於韓國最被邊緣化的階層之一，既然第1季探討了外籍勞工的故事，那麼在第2季加入與性別相關的角色，似乎是一個不錯的嘗試。」導演認為「賢珠」會成為本季中最受大家喜愛的角色，「在混亂的遊戲世界中，她是一個堅守人性，同時也是最被迫與邊緣化的人。」而在播出後，「賢珠」的英勇表現確實收穫不少觀眾的心，如實成為《魷魚遊戲2》的MVP演員。