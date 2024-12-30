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▲本次周董拿到的張石原社長親筆簽名稀有卡，被他這位天王級人物持有，幾乎不可能流到市場上，絕對是有錢買不到的無價之寶。（圖／翻攝周杰倫IG）

▲周董在日本全身包緊緊仍然被粉絲認出，歌迷還隨身帶著他的唱片。（圖／周杰倫IG）

天王周杰倫12月初才剛結束一系列台北大巨蛋演唱會，近期飛往日本旅遊不斷打卡分享出遊喜悅，甚至還有幸運粉絲隨身攜帶唱片遇上他，讓周董也讚嘆不已幫忙簽名。到了28日，周杰倫更在IG上發文透露，自己與現任寶可夢公司社長石原恆和見面，還收到了至少「價值800萬」的超稀有寶可夢卡牌，引發轟動。今年10月份開始，周董常常開始PO出自己收藏的寶可夢卡牌，還常常詢問粉絲哪張卡更好，天王也抵擋不住寶可夢卡牌 PTCG卡牌的魅力入坑成功。近期周杰倫與親友前往日本旅遊，還特地跑到宅宅聖地秋葉原朝聖，更開始找尋稀有寶可夢卡。沒想到在12月28日，周杰倫與老婆昆凌竟然與現任寶可夢公司社長石原恆和賢伉儷相見歡，手中還拿著一張石原社長親筆簽名的超稀有寶可夢卡牌「石原 GX」，這是石原社長在60歲生日時所特製的紀念特卡，上面畫有石原社長外加大師球和洛托姆，數量極少。過去這張卡牌也曾被拿到網路上拍賣，結果當時這張特卡被炒到24萬7230美元（約新台幣811萬元），並成功成交，引發全球寶可夢粉絲驚嘆。因此本次周董拿到的張石原社長親筆簽名稀有卡，還被他這位天王級人物加持過，幾乎不可能流到市場上，更可以說是無價之寶了。