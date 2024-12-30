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▲李敏鎬（左）上劉在錫（右）主持的訪談節目，大聊自己的心聲。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브YouTube）

▲李敏鎬（如圖）、孔曉振主演的新劇《問問星星吧》即將播出。（圖／Netflix提供）

▲丁一宇（如圖）和李敏鎬是要好的演藝圈朋友。（圖／丁一宇IG）

韓國男神李敏鎬曾憑藉韓劇《花樣男子》、《繼承者們》在亞洲地區爆紅，37歲就有不凡成就，令人稱羨。但李敏鎬近日在節目上自爆，曾遭遇恐怖的死亡車禍；他說自己當時才20歲、剛出道，卻遇到酒駕司機衝撞，對方當場喪命，他則是因重傷在醫院躺了1年才出院。李敏鎬說當時的自己也很不安、徬徨，好在有親友的陪伴才重新振作，接納自己。李敏鎬最新主演的韓劇《問問星星吧》即將播出，他為了宣傳節目，登上「國民MC」劉在錫主持的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》受訪。李敏鎬也分享他2006年遭遇恐怖車禍的往事，他說自己當時跟同期出道的星友丁一宇一起外出，卻被酒駕司機撞上，該名司機當場喪命，自己和丁一宇則是受傷送醫。後來丁一宇比李敏鎬更早康復出院，還憑藉家庭喜劇《搞笑一家親》走紅，李敏鎬說自己雖然有鼓掌恭喜好友，但內心卻覺得不公平，沒辦法真誠的祝福對方，他也因此討厭自己的想法和狀態，陷入無盡的悲觀中。李敏鎬坦言自己當時的情緒很複雜，「我會有一種很急迫的心情，希望自己也能早日獲得大眾的認可，這種矛盾的想法同時在我心中，也不禁讓我反思『為什麼不能全心全意地為朋友祝福呢？』」所幸後來在家人、親友的鼓勵和陪伴下，李敏鎬才漸漸接納自己的遭遇、面對不安，出院後重新振作起來。到了2009年，李敏鎬也靠著韓劇《花樣男子》爆紅，成功躋身男主角的行列，一直到現在都活躍與演藝圈中。李敏鎬也不忘感謝一路以來鼓勵他追夢的媽媽，感性對媽媽告白：「媽媽是填滿我內心最重要的那個人」，讓許多粉絲見狀都紅了眼眶。