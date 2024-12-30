準備跟2024年說掰掰！迎接即將到來的2025年，全台各縣市都將舉辦跨年晚會，從登台演唱的歌手陣容、煙火、活動等等進行大比拚，希望能吸引民眾到場同樂。對此，《NOWnews》整理了桃園市跨年演唱會的相關資訊，不想出門人擠人的民眾，也有免費直播能夠觀看哦！

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🟡2025桃園跨年晚會時間、地點
◾活動名稱：「燈燈燈燈！2025桃園跨年晚會」
◾開始時間：12月31日19：00至1月1日00:30
◾地點：桃園高鐵站前廣場 (近領航南路三段)
◾導航：320桃園市中壢區高鐵北路一段
◾官方網站（點此
◾活動特色：長達180秒的絢爛煙火將與民眾一起迎接新的一年，現場還有超過60個攤位的夜貓子美食市集跨年狂歡不挨餓。

🟡桃園跨年演唱會收看管道
免費線上直播
樂遊桃園臉書

電視轉播
中視新聞台(CH154)、中天綜合台(CH36)

🟡桃園跨年演唱會卡司
主持人陣容：小鐘、何妤玟、短今、潘君侖

歌手卡司陣容出場順序
19:00　原子少年Saturnday
19:25　艾薇
19:45　白安
20:10　陳芳語
20:35　丁噹
21:02　洪暐哲
21:20　李芷婷
21:45　小男孩樂團
22:05　未來少女ELL&s
22:30　范逸臣
23:05　DAYCHILD(데이차일드)
23:20　姜丹尼爾KANG DANIEL (강다니엘)※跨年倒數壓軸
00:05　TRASH

重量級韓國藝人KANG DANIEL (강다니엘) 姜丹尼爾與實力派音樂人DAYCHILD(데이차일드)將獻上獨家精彩演出，為晚會重磅開唱，專屬桃園跨年場的大驚喜！

▲桃園跨年晚會卡司出場順序。（圖／桃園市政府）
▲桃園跨年晚會卡司出場順序。（圖／桃園市政府）
🟡桃園跨年晚會天氣預報
明（31）日晚間桃園市中壢區的氣溫為14度，體感會達到「寒冷」等級，再加上高鐵站附近較為空曠，風速4級的東北風也會讓到場民眾感覺格外寒冷，因此一定要穿起保暖衣物再前往現場，降雨機率部分為20％，但求保險建議還是要帶上雨具。

▲桃園跨年晚會天氣風向圖。（圖／天氣風險公司提供）
▲桃園跨年晚會天氣風向圖。（圖／天氣風險公司提供）
🟡桃園跨年晚會「交通管制」重點
桃園市交通局表示，今年跨年活動交管時間從今年12月30日下午1時就開始，將持續到明年元旦凌晨1時，主要管制路段有中壢區領航南路三段、站前西路一段、站前東路及青心路，管制區禁止車輛通行與停放，違者將拖吊取締。

▲桃園市交通局指出，跨年活動交管時間從2024年12月30日下午1時就開始，將持續到明年元旦凌晨1時。（圖／桃園市政府）
▲桃園市交通局指出，跨年活動交管時間從2024年12月30日下午1時就開始，將持續到明年元旦凌晨1時。（圖／桃園市政府）
此外，桃園跨年晚會附近也有提供機車、汽車免費停車區域，機車部分在青山路與站前東路的現有停車場，出入口在青山路，領航南路（青埔路至公園路）北側紅黃線路段也開放停放，而汽車則開放青埔足球場停車場與領航南路南側紅黃線路段。

交通局提醒，會場周邊雖開放紅、黃線停車，但數量有限，建議民眾多利用機場捷運線或其他大眾運輸往返會場。

▲桃園跨年晚會停車資訊。（圖／桃園市政府）
▲桃園跨年晚會停車資訊。（圖／桃園市政府）

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