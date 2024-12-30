我是廣告 請繼續往下閱讀

日籍道奇巨星大谷翔平今年締造「50轟、50盜」大聯盟史上首見紀錄，「世界全壘打王」王貞治近日在節目上分析，大谷能夠敲出50轟以上的原因，王貞治日職生涯累積多達868發全壘打，他在年末特別節目中解釋，自己採用「金雞獨立（一本足打法）」式打擊的原因，「手臂沒有力量，手腕也很弱，打擊時儘管球能有很好飛行，但作為職業選手還是顯得力量不夠。」所以利用提早揮棒的方式增加力量，當面對快速球時，擊球點就可以更早。王貞治舉大谷翔平為例，「大谷打擊時右腳啟動得比常人來得快，所以才跟著上（大聯盟級）快速球。」並表示，「投手會做很多事情來避免打者擊球，所以不能總是以自己設想的理想狀況揮擊，其中掌握距離感是最重要的事情。」王貞治也稱讚大谷翔平已是棒壇獨一無二的超級巨星，「無論是日本或美國，百年棒球史上，能夠達成此成就的，恐怕僅有孤傲的大谷翔平一人。」