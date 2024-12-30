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▲今晚的《MBC演技大賞》宣布停播。（圖／MBC官網）

▲▼《KBS演技大賞》（上）、《SBS演藝大賞》原定跨年夜轉播，如今確定取消直播。（圖／KBS官網、SBS官網）

▲12月31日播出的《MBC歌謠大祭典》也決定擇日播出。（圖／MBC官網）

韓國濟州航空7C 2216航班昨（29）日發生大規模空難，造成179人死亡，全球民眾悲痛不已。為了向逝者表達敬意，韓國政府宣布進入7天全國哀悼期，年末的三大電視台盛典《MBC演技大賞》、《MBC歌謠大祭典》、《KBS演技大賞》、《SBS演藝大賞》也通通宣布取消直播，改以預錄方式，藝人全數將穿黑白服裝錄影悼念。昨日發生空難事件後，當晚的《MBC演藝大賞》已取消播出；今早《MBC演技大賞》、《MBC歌謠大祭典》跟進取消直播；將於明（31）日跨年夜LIVE轉播的《SBS演藝大賞》稍早也宣布停播，「31日不會進行任何直播或預錄，後續安排尚未確定。」SBS的決定，確實與韓國空難有關，電視台方被問及頒獎典禮是否會再舉辦，目前尚未定案。繼MBC、SBS的政策之後，原本也在明（31）日跨年夜播出的《KBS演技大賞》也決定停播，改以預錄再擇日播出，「由於濟州航空客機慘案，《KBS演技大賞》經討論後決定改為錄製，以在莊重的氣氛與全國人民一同哀悼，追悼遇難者並安慰遺屬」。KBS表示，將在莊嚴的氣氛中完成錄影，出席的演員和來賓都將穿黑白服裝參與頒獎典禮。不只三大電視台取消年末頒獎典禮轉播，各大娛樂節目也接連宣布停播；電影《不能說的秘密》製作發布會也取消，整個演藝圈陷入「停擺」嚴肅時期。