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▲洛杉磯湖人在今將主控D'Angelo Russell與Maxwell Lewis，和3枚次輪選秀權打包，從布魯克林籃網換來全能3D球員Dorian Finney-Smith與Shake Milton。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在今正式與布魯克林籃網達成交易，將主控D'Angelo Russell與Maxwell Lewis，和3枚次輪選秀權打包，從籃網換來全能3D球員Dorian Finney-Smith與Shake Milton。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人與布魯克林籃網近日完成一筆引人注目的交易，將D’Angelo Russell送往籃網，換回Dorian Finney-Smith與Shake Milton，並獲得三枚次輪選秀權。2015年，D’Angelo Russell以榜眼身份進入洛杉磯湖人，成為重建中的核心希望。然而，他的新秀生涯並不順利，場上表現不夠穩定，場外還因爭議事件引發矚目。2017年，湖人將Russell交易至籃網，開啟了他的另一段旅程。在籃網的日子裡，他迎來職業生涯的高光時刻，尤其是2018-19賽季，他以場均21.1分和7次助攻的表現入選全明星，並帶領球隊重返季後賽。然而，隨著籃網簽下Kyrie Irving和Kevin Durant，Russell再次被交易，輾轉效力於勇士與灰狼。他在灰狼的表現起伏不定，進攻穩定性不足、防守能力有限的問題始終未能解決。2022-23賽季，他回到湖人，成為球隊衝擊季後賽的重要一環，幫助湖人以第七種子身份闖入西區決賽。然而，本賽季的低迷表現，讓這段重逢再次以交易告終。此次交易對湖人而言，是一次針對陣容缺陷的精準補強。Dorian Finney-Smith是一名優秀的雙向球員，本季場均命中率達到43.5%，能有效填補湖人在攻防兩端的缺口。而Shake Milton則提供了板凳火力，使球隊陣容更加平衡。相比之下，Russell的防守漏洞和進攻不穩定，讓他成為湖人進一步提升戰力過程中的犧牲品。本季的表現讓他在湖人幾乎無法再發揮作用，交易被視為一種「加減法」操作。儘管湖人付出了三枚次輪選秀權，但他們保留了寶貴的首輪籤，這筆交易仍然被外界視為成功的調整。對於籃網來說，這筆交易更多是著眼於未來。他們清理了Dorian Finney-Smith的潛在薪資負擔，並用Russell的到期合同換取三枚次輪選秀權，為重建積累了更多資產。而Russell本人也對這次回歸籃網充滿期待。Russell曾在籃網迎來職業生涯的突破，本次回歸或許能讓他在熟悉的環境中找到穩定的角色。儘管籃網目前處於重建期，但這也意味著Russell將獲得更多上場時間與發揮空間，為提升市場價值而努力。對於Russell來說，這是一次至關重要的機遇，能否把握將決定他未來的職業走向。