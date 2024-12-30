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癌症發生率逐年上升，為提升癌症診斷與照護品質，國民健康署推動「癌症診療品質認證醫院」，結合公正第三方，辦理癌症診療品質認證，目前，已有逾8成4以上的癌症病人於認證醫院接受診治，我國癌症5年存活率也從認證前95年至99年的51.1%升至107-111年的62.9%。癌症已連續42年位居國人10大死因之首，且癌症發生率逐年上升，如何提供有效的醫療照護成為重要的課題，為能達到整體優質的癌症診斷與治療，讓患者不必擔憂因醫師或地區差異而影響治療效果與照護，國民健康署自97年起針對新診斷癌症個案達500例以上的醫院，辦理癌症診療品質認證，網羅全國各大醫院院長、主任等相關領域專家凝聚共識訂定基準，並透過書面與實地查訪，檢視各階段照護流程和專業共識標準的一致性，找出醫院流程上可以改進的地方，為民眾提供更優質的醫療服務。通過認證的條件，需由癌症診療相關專長之醫療及行政等跨科部單位組成的全院性癌症委員會，規劃督導全院癌症相關業務，集結腫瘤內外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科及腫瘤個案管理師等成立癌症多專科照護團隊共同參與治療計畫，依據有醫學實證之臨床診療指引及照護標準作業程序等，提供病人全面性及個別化的照護服務。針對怎麼選擇醫院比較安心呢，國民健康署長吳昭軍提供兩點建議，建議以選擇認證醫院和考慮後續照護服務與便利性為主，因為醫院要獲得癌症診療品質認證，除了必須建立標準作業流程，及完整的督導及監測機制外，通常會在醫療環境、護理服務及心理支持方面投入更多資源，並且強調治療前有規劃、執行有落實、結果有檢討、事後有改善行動，藉由外部專家提供的意見，有助於醫院從更多面向去提升品質，患者也更能獲得全面性的照顧。而在確認診斷之後，病人必須接受一連串包括手術、化學治療、放射線治療等，就醫過程通常涉及多次往返醫療機構，選擇交通便利或靠近居住地的醫院可以減輕病人與家屬的負擔，例如：病情資訊的掌握、病情變化的處理等，需一併放在最初的就醫決策考量。