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前台大醫院一名不孕症醫師遭控性騷案持續延燒，而對患者性騷、猥褻甚至性侵「狼醫」案也頻傳，台灣醫療改革基金會為此建議，應比照兒虐等不良幼保員，將違規狼醫名單在網站上公布讓民眾得以查詢，確保就醫權益；衛福部長邱泰源今（30）日被問及相關議題時回應，絕不容許醫界發生性騷與性侵事件，建置平台公布相關名單可以研議。邱泰源今日接受媒體訪問時，被問到是否建置相關平台，讓民眾就醫前可以查詢，他回應任何醫師在專業服務過程出現不當行為，尤其牽涉到性騷擾等事件，「我們絕對不容許，一定按照法規懲處」，並進一步指出，在衛生部門系統中，各縣市衛生局皆設有醫師懲戒委員會，由當地德高望重的醫師擔任審查委員，如果遇到比較有爭議的事件，就會送至衛福部審查。邱泰源指出，未來相關違法醫師懲處結果是否公布在政府公告，或於網路平台公布供民眾查詢，只要是在性平三法所規範的範圍內，衛福部將會研議建置專門平台供民眾查詢。