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▲30日下午1時35分許，柯文哲的妻子陳佩琪現身台北地院，領取繳款單，幫柯文哲辦理交保手續。（圖／記者李政龍攝.2024.12.30）

▲30日下午1時35分許，柯文哲的妻子陳佩琪現身台北地院，領取繳款單，幫柯文哲辦理交保手續。（圖／記者李政龍攝.2024.12.30）

29日高院撤銷北院裁定柯文哲交保，發回更裁，昨下午重新召開羈押庭，柯文哲裁定加保4000萬元，合計交保金高達7000萬元，且須待電子腳鐐，限制住居及出境出海。經過一個上午籌錢，陳珮琪於下午抵達台北地院，幫柯文哲辦理交保。據悉，此次4000萬保釋金全由柯家人籌出，陳佩琪還去銀行解除定存籌錢，就是不要成為日後可能被羈押的藉口，下午1時35分許，陳珮琪帶著4000萬元現金抵達北院，並在安檢後進入北院，領取繳款單後，再帶著4000萬現金至台銀公庫部繳錢。北院法官昨日裁定，柯文哲需，完成交保手續在30日下午17時許錢，否則將予以羈押，因此陳佩琪今日一早便出門，在民眾黨秘書長周榆修陪同下，先前往第一銀行領錢，由於金額龐大，過程中銀行還派出4名警力護送，接著前往民眾黨中央黨部台玻大樓，並在稍早提著2個行李箱離開銀行，緊接著前往台北地院。