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韓國濟州航空載有181人的7C 2216號航班，29日上午9時許在全羅南道務安國際機場墜毀，造成179人罹難。在事故發生之後，不少民眾紛紛取消機票、團體旅遊等，一天之內，已有超過數百人取消機票或團體旅遊，相關諮詢也接踵而來。根據韓聯社報導，據韓國旅遊業界消息，在客機事故當天已經有大量旅客透過客服平台諮詢取消事宜，到了30日上午仍不斷取消詢問湧入。一名要求匿名的旅行社相關人士表示，「昨天（29）一天內約有40件旅遊商品取消或相關諮詢，雖然平時也會有較多取消情況，但截至今天（30）上午9點半，已經有約500人取消。」他補充稱，「取消數量約為平時的兩倍，而預訂數量似乎減少了約50%。」另一名旅行社相關人士則指出，「（取消諮詢）正在逐漸增加，但由於客戶決定是否取消可能需要幾天時間，因此需要進一步觀察情況。」在客機事故發生之後，旅行社全面暫停電視購物節目、線上廣告及促銷活動宣傳。此外，除了團體旅客取消之外，也有計劃個人旅遊的消費者開始詢問更換航空公司或取消機票的事宜。旅遊業界認為，航空票及旅遊商品的取消案例可能會進一步增加，目前正密切關注情況的發展。尤其是此次事故對濟州航空等廉價航空公司（LCC）影響似乎不可避免。報導指出，現在在網路社群平台，也能看見許多表達不安情緒的發文，如「是否應取消旅行？」或「是否應改搭大型航空公司？」等。首爾一名民眾就表示，「下個月原本打算搭乘廉價航空旅行，但現在正在考慮是否取消。我知道這是一個不可取消的商品，但打算先詢問看看。」韓國近來不平靜，由於政局不穩及匯率上漲，已經讓旅遊業陷入低迷，如今又發生濟州航空客機墜毀事故，使得情況雪上加霜。旅遊業界普遍認為，此次事件將進一步讓整體旅遊及觀光市場陷入寒冬，廉價航空的旅遊商品可能會受到更大的衝擊。