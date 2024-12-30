我是廣告 請繼續往下閱讀

▲流感和感冒一圖看懂兩疾病差別在哪裡。（圖／翻攝衛福部）

▲得了流感需要退燒24小時後才能返回學校上課。(圖／高市交通大隊提供)

隨著幾波寒流低溫，各地流感疫情升溫，根據疾管署24日預估，本周就診人數恐上看10萬，不只台灣，日本流感也進入大流行期。假期要前往日本要備好藥，才不會影響遊玩心情。至於流感症狀和一般感冒差別在哪裡？一次6大熱門QA報你知。流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A-D型，其中只有A型及B型可以引起季節性流行，近年主要流行之季節性流感病毒型別以A(H3N2)、A(H1N1)，以及B型流感為主。流感爆發流行快速，且散播範圍廣泛，可依流行程度分為散發病例、季節性流行，以及全球大流行。感染流感後引起的症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，有部分感染者會伴隨有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡；最常見併發症為肺炎，其他還可能併發腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。感冒的致病原包含多達數百種不同的病毒，與流感是由感染流感病毒引起不同。一般而言，，容易出現明顯的全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作較突然，痊癒的時間也比一般感冒長，需1-2週才能完全恢復，而且容易引起併發症(如肺炎、腦炎、心肌炎等)，甚至導致死亡。所以若出現「一燒(發燒)」、「二痛(頭痛、明顯肌肉痠痛)」、「三疲倦」就須警覺是流感。❗傳染途徑：流感主要是藉由感染流感的病患咳嗽或打噴嚏產生飛沫，將病毒傳播給周圍的人，尤其在密閉空間，因空氣不流通，更容易造成病毒傳播。此外，也可因接觸受病患口沫或鼻涕等分泌物所污染之物品表面，再碰觸自己的口、鼻或眼睛而感染。因此咳嗽、打噴嚏戴口罩或以手帕、衣袖捂住口鼻，以及勤洗手是預防感染流感的重要方法。❗潛伏期：流感從感染至症狀出現約1-4天，平均為2天。出現併發症的時間約在發病後的1-2週內。❗傳染力：一般而言，流感在症狀出現後 3-4 天內傳染力最強，某些成年人可能 在發病前 24 小時便開始有傳染力，直至發病後第 5 天；少數免疫不全 者或兒童，排放病毒的期間可能長達數週或數月。臺灣地處北半球，屬熱帶及亞熱帶地區，全年都可分離出流感病毒，並出現 散發或群聚之病例，較大規模的流行則好發於秋、冬兩季。每年流感病例約 自 11 月開始逐漸增加，於 12 月至隔年 3 月份達到流行高峰。落實﻿﻿生病不上班、不上課，生病的學(幼)生及員工在未使用退燒藥物下，至少退燒後24小時才能返回學校上課或上班。