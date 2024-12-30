▲韓國空難釀179死！GD、Rain、金世正全貼「黑白菊花圖」哀悼

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▲GD昨晚就貼出黑白菊花的圖片（右）哀悼空難罹難者。（圖／GD IG）

▲金世正（左）、Rain（右）同樣貼出菊花的照片哀悼空難。（圖／Rain、金世正 IG）

▲這起大規模空難造成179人身亡，詳細事故原因還在調查當中。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空7C2216航班昨（29）日發生重大空難，造成179人死亡，機上只有2人生還。悲慘消息震驚全球，韓國娛樂圈也紛紛暫停原定的表演活動，替罹難者哀悼；目前3大電視台SBS、KBS、MBC都表示會取消跨年直播慶典。韓流巨星GD、Rain、金世正等人，也都紛紛在社群上貼出「白色菊花」照片，對空難逝者表達哀悼。韓國發生史上最嚴重空難，舉國哀悼7日，從政府高層到娛樂圈，無一人不感到心情沉重。今年才帶著新作品回歸的BIGBANG隊長GD（G-Dragon，權志龍）昨日晚間就在IG貼出一張黑底、白色雛菊圖案的圖片，對此事表達哀悼。這個雛菊是GD自創品牌PEACEMINUSONE的標誌性圖案，先前男星李善均過世時，GD也曾PO出相似照片哀弔他。「韓國舞王」Rain昨晚同樣在IG發文，貼出一張黑底白色菊花的照片，並配上雙手合十的表情符號，弔念空難眾多罹難者。韓劇女神金世正則更新限時動態，同樣以白色菊花的照片，表達悲慟的心情，希望罹難者都可以安息。除此之外，韓國3大電視台SBS、KBS、MBC一早也宣布取消年末的重大活動，包含《MBC演技大賞》、《MBC歌謠大祭典》、《KBS演技大賞》、《SBS演藝大賞》，31日跨年夜確定不會有任何直播節目播出。KBS也表示，雖然不會直播但還是會錄影，藝人們將穿著黑、白色為主的服裝出席拍攝。