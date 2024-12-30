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日本棒球國家隊（日本武士隊）內野手源田壯亮近日因外遇醜聞成為輿論焦點。根據日媒《週刊文春》報導，源田在12強賽期間，帶著一名銀座高級俱樂部的女性來台灣秘密幽會，消息一出震驚棒球界。業界人士透露，此事件恐對他的國家隊地位造成嚴重影響。源田壯亮在2019年與偶像妻子衛藤美彩結婚，婚後育有兩子，去年10月才迎接第二個孩子。不過卻沒有扮演好父親及丈夫的角色。據《週刊文春》爆料，源田壯亮與「小三」已交往近一年，並在今年11月的世界棒球12強賽期間，帶對方來台幽會。源田壯亮過去是西武獅隊的當家游擊手，自2017年被選秀挑中後便穩坐先發位置，並多次代表日本武士隊出賽。2021年東京奧運，他隨隊奪下金牌。去年經典賽更是帶傷上陣，深受教練井端弘和信賴。然而，此次不倫醜聞恐讓他多年累積的正面形象一夕盡毀。一名日本體育記者表示，國家隊選手不僅需要精湛球技，也需具備良好品行，作為年輕球員的榜樣，「源田在台灣期間與該女性見面，恐怕會引發更大爭議，他應該以身作則，現在看來，未來他能否繼續穿上日本國家隊球衣成為未知數。」即使源田的母隊西武獅目前尚未對此事作出處分，但球團內部擔憂此事件所帶來的影響。一位電視台工作人員透露，「西武新任監督西口文也剛上任，正帶領球隊從慘淡成績中重建，此時源田卻爆出醜聞，對球團形象無疑是雪上加霜。」該人士指出，源田雖是陣中唯一穩定先發的野手，但此事件後恐難以服眾。