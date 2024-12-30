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▲玄彬在《哈爾濱》中飾演真實歷史人物安重根，角色背負著重大責任，拍攝上山下海，內褲還都塞滿泥巴，身體、心裡都超辛苦。（圖／網銀國際影視）

由玄彬、 朴正民、 趙祐鎭、 全余贇、朴勳、劉在明 、李棟旭主演的《哈爾濱》即將於1月29日在台上映，「網銀國際影視」今（30）日宣布重磅消息，導演禹民鎬將率領《哈爾濱》團隊包含主演玄彬及演員朴勳等人於1月15日、1月16日訪台宣傳，並出席影人見面特別場。「網銀國際影視」表示台灣是《哈爾濱》海外宣傳的亞洲首站，也是玄彬睽違5年再度來台，台灣影迷即將親眼目睹男神風采。導演禹民鎬率主演玄彬、朴正民、 趙祐鎭、 全余贇 、朴勳、劉在明 、李棟旭與台灣粉絲打招呼的驚喜影片也曝光，以中文一齊開心問候「大家好！」 玄彬更表示：「很高興聽到《哈爾濱》即將在台灣上映的好消息。」玄彬全力宣傳《哈爾濱》，不僅破天荒在韓國登上各個人氣節目，玄彬也將與朴勳、導演禹民鎬將來台與觀眾分享拍戲心得，並近距離與觀眾互動。首映《哈爾濱》 影人見面特別場資訊即將公布，詳細資訊請上WANIN Visual MOVIE官方粉絲團、WANIN Visual （網影）官方粉絲團查詢。《哈爾濱》故事敘述韓國獨立運動家安重根（玄彬 飾）率領獨立軍組織，在新亞山與日本軍隊的戰役中取得重大勝利。安重根遵守戰爭國際法，釋放日本戰俘，卻導致獨立軍內部出現分裂；時隔1年，獨立軍同伴重新集結，當他們得知日本政治家暨韓國首任日本統監伊藤博文即將前往滿洲與俄羅斯展開談判後，旋即決定前往哈爾濱進行暗殺任務，日軍獲得情報後追捕，不僅面臨敵人威脅，組織內部也暗藏危機，安重根面臨內憂外患的嚴峻考驗。「網銀國際影視」也宣布推出台灣獨家預售套票，典藏預售套票每組590元，內含獨家典藏的玄彬、李棟旭明信片5張以及2張電影預售票，即日起在博客來開賣。類 型：時代劇、動作、黑色電影、傳記導 演：禹民鎬編 劇：禹民鎬、金敏成語 言：韓文片 長：108分鐘主 演：玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳、李棟旭上映日：2025年1月29日