我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市上週五（27日）集體走低，也拖累台北股市今（30）日開盤下跌1.42點、來到23274.26點，不過隨後在台積電走高的帶動下、成功翻紅，不過在權王數度回測平盤，指數也在盤面震盪，尾盤則是遇到賣壓襲擊，終場下跌85.48點或0.37%，收在23190.02點，失守5日線，成交量縮小至2666.2億元。大盤震盪後翻黑，中小型股開高走低。櫃買指數開盤上漲0.04點、來到256.14點，最高一度來到256.63點，隨後跳水翻黑，終場收在最低點254.32點，終場下跌1.78點或0.7%，日K連2黑，失守短期均線5日、10日線，成交量大幅縮小至705.7億元。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、凱基金、宏達電、華航、中光電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯鈞、世芯-KY、中光電、鴻海。權值股全數走低，權王台積電平盤價1090元開出，隨後最高來到1095元，不過由於歷史最高價1100元壓力太大，終場又回到平盤價1090元；雖然收在平盤，但賣壓還是蔓延到半導體股，穎崴下跌逾9%，力成下跌逾5%，京元電子、金麗科下跌逾4%，創意、欣銓、台星科、南亞科、世芯-KY、精材、力旺下跌逾2%；設備股也一同走弱，東捷下跌逾5%，均豪下跌逾3%，家碩、博磊、世禾、三聯、廣運、光罩下跌逾2%。鴻海今日以185.5元開出、下跌1元，隨後緩步走高，盤中一度翻紅來到187元，終場下跌1.5元或0.8%，收在185元，日K連5黑，並且失守5日線，10日線則是失而復得；也因此拖累鴻家軍今日走低，元隆下跌逾6%，東節下跌逾5%，訊芯-KY、廣宇下跌逾4%，GIS-KY、中揚光下跌逾3%，台通下跌逾2%。聯發科也是以平盤價1430元開出，但隨後翻黑，終場收在最低價1420元，下跌10元或0.7%，拖累大盤指數就有4點，不過仍舊力守在所有均線之上。不過今日還是有逆勢走強的族群，首先就是無人機概念股。近期美股無人機概念股受到馬斯克點名無人機發展以及川普的長子擔任無人機公司顧問的消息，股價出現狂飆，飆風也吹到台股，今日由雷虎領漲，強攻漲停價69.6元，圓剛則是上漲逾5%，拓凱、榮剛、漢翔、群電、鼎天、中光電上漲逾2%。雷虎的領漲也帶動軍工概念股一同走高，同樣攻上漲停的還有亞航、邑錡，其他個股也有好表現，事欣科上漲逾8%，精剛上漲逾5%，晟田、榮剛、漢翔、中光電上漲逾2%。此外，非電族群表現最亮眼的就是營建股，類股指數飆漲逾2%，位居類股成交量排行榜冠軍。其中京城、愛山林攻上漲停板，太設一度攻上漲停板，可惜尾盤漲停打開，終場上漲逾9%，國產上漲逾7%，永信建上漲近6%，皇普、欣巴巴上漲逾5%，聯上發、上曜上漲逾4%，達麗、富華新、櫻花建、宏璟上漲逾3%。