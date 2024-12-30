我是廣告 請繼續往下閱讀

各家公司紛紛公佈年終狀況！國內空運龍頭長榮航空，受惠於疫後報復出遊潮，營收表現亮眼，今年獲利有望再創新高，員工也有望迎來史上最高的年終獎金。長榮航空今（30）日公布今年將發出7個月年終獎金，而且明天就入帳，2025年再加薪4%，讓不少網友高喊：「好羨慕！」長榮航空今日公布今年將發出7個月年終獎金，改寫新紀錄，跟長榮集團其他企業一樣明日早上入帳；另外還祭出調薪政策，據傳調薪幅度約在4%，會另外正式公布；跟去年一樣航空相關體系包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太都是「比照辦理」。長榮航空與合併子公司第三季合併總營收新台幣571.6億元，較去年同期增加7.3%；合併本期淨利為新台幣93.21億元；稅後淨利新台幣89.85億元，每股盈餘新台幣1.66元；累計前三季合併總營收新台幣1644.49億元，較去年同期增加12.4%；稅後淨利新台幣214.85億元，每股盈餘新台幣3.98元。長榮航空今年前三季持續布局利基市場，機動靈活調整機型，積極增班加密航網，擴張區域航線運能，強化軸幅網路效益，穩固載客率及單位收益，1-9月全航線客運營收增加新台幣101.6億元，年增10.2%。長榮航表示，今年前三季整體航空貨運受益於電商蓬勃發展、AI伺服器、半導體機台等需求持續強勁，相關包機需求湧現，加上海運塞港海轉空外溢效應及東南亞出口服飾及電子新品出貨增溫，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，1~9月載貨量年增11.7%，貨運單位收益年增12.5%，整體貨運營收年增26.8%。