我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「京城新世界」全新完工，京城邀請百大DJ Swallow妖嬌等人舉辦音樂派對。（圖／記者陳美嘉攝）

▲ 「京城新世界」29F規劃宴會廳、交誼廳、遊戲室、閱覽室，KTV包廂或健身房等。（圖／記者陳美嘉攝）

高雄橫跨豪宅飯店品牌建商「京城建設」，29日於「京城新世界」舉辦「VIP大感謝FUN PARTY大回饋 明星開唱╳美食市集」，邀請新人王情歌手邱軍Kui、星二代創作才女ANGIE安吉、百萬流量歌手陳華Hua Chen，以及百大DJ Swallow妖嬌來助陣，打造最強音樂派對新世界，嗨翻三多商圈。「京城新世界」旁邊有三大百貨，而且距離三多捷運站僅約200米，未來，串聯輕軌綠線、黃線願景，都是散步距離，生活、交通機能便利。聯筑廣告事業總經理陳建良表示，「京城新世界」打造29樓百貨捷運飯店宅，總戶數533戶，其中包有8戶店面。住家規劃21至46坪，2至3房產品，目前剩120戶左右，每坪開價48萬到58萬元。陳建良指出，京城新世界坐落區域除了生活交通機能便利，更具備海空雙港優勢、尖端科技前景。自亞洲新灣區「五大建設」完成，早已帶動經貿招商、財團投資、娛樂產業與頂尖飯店率先佈局，近年更有國家級「5G AIoT創新園區」、「高雄軟體園區2期」、「特貿三」等開發計劃挹注。加上880億高雄國際機場新航廈拍板定案，預計於2032年一期完工，並以2045年時國際線、國內線的加總運量1650萬人次為目標。各界相當看好藉由新航廈落成，吸引更多國際航線，促進高雄產業投資、觀光發展。呼應時尚百貨商圈的核心地景，「京城新世界」在外觀美學、產品規劃精心呈獻，專聘MAG玫格設計台日團隊聯手合作，擘造前衛流線造型的現代感曲線建築，29F凌空泳池會館，宴會廳、交誼廳、遊戲室、閱覽室，KTV包廂或健身房等應有盡有，並採飯店式物業服務與安全管理。