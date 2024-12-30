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▲徐凱西（右）抱怨張文綺（左）不會線上轉帳，每次都拿一疊現金拜託她幫忙轉帳。（圖／取自天才衝衝衝 IG）

綜藝節目《天才衝衝衝》在官方IG上傳一段影片，影片中徐凱西抱怨張文綺不會線上轉帳，還問張文綺「網購要轉帳時該怎麼辦？」此時同樣不會使用網路轉帳的徐乃麟給了一個古老的解決辦法，表示郵局有現金袋可以用，沒想到被影片字幕嘲笑現金袋是「上古神物」。影片中徐凱西向鏡頭抱怨張文綺不會線上轉帳，所以自己在教她用。隨後徐凱西表示，張文綺每次來錄影都會請自己幫她轉帳，同時手上還拿著張文綺給的新台幣2千元，「你看她今天又給我一堆錢，我叫她直接申請網路銀行，現在這個世代的年輕人沒有人不會網路轉帳。」張文綺則認為，現金才是最重要，接著跑到徐乃麟身後從他的褲子口袋拿出一疊現金，在同樣不會使用網路轉帳的徐乃麟身上尋求認同感。不過徐凱西指出，張文綺很愛在網路上購物，詢問有時候賣家要求她轉帳時該怎麼辦，此時徐乃麟祭出一招，說：「郵局有現金袋可以轉帳。」影片一出立刻有網友來留言，「我也覺得用現金比較有安全感」、「人是年輕人，但思想怎麼像老人家」、「不會轉帳好啊！比較不容易被詐騙，可以多一層保護！」