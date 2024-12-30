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立法院院會明（31）日預計處理《就業服務法》第46條修正案。勞動部長洪申翰今（30）日於臉書喊話，按國民黨版取消現行巴氏量表限制，開放80歲以上的長者無須經過醫療專業評估，就可以申請外籍看護，將一口氣增加53萬的健康長者、16萬外籍看護需求，將會是衝擊中重症家庭照顧權益的法案。據《就服法》第46條現行規定，雇主聘僱外國人在中華民國境內從事之工作有所限制，其中便包含「家庭幫傭及看護工作」。藍委今年6月提出修法，往後80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍看護，大大解放外籍看護來台規定。洪申翰今日在臉書示警，倘若修法明日通過，將成為一個衝擊中重症家庭照顧權益的後果。他解釋，乍看之下取消巴氏量表限制，是對於長者申請外籍看護的方便。然而，截至113年11月，目前台灣累計至今有22.7萬名外籍看護，近幾年每年增加1萬多名。但若按照國民黨版本通過，一口氣將會增加53萬的健康長者，可以直接申請外籍看護工；若以申請率3成估計，將會跳躍式增加16萬外籍看護的需求。然而，洪申翰解釋，近幾年台灣已與日本、韓國激烈搶工，因日、韓外籍看護工薪資是平均4至5萬台幣，台灣約2萬初元，從薪資競爭力的角度，如此龐大外籍移工需求要跟別人競爭具有相當難度，「每年的增加量目前是一萬多人，但很難大幅增加。但需求面卻會因修法，卻會暴增十幾萬人。」他點名，外籍供需失衡，將會有3個代價。首先，最需要照顧的重症或身心障礙家庭，在與較輕鬆的照顧健康長者工作比較，將出現「棄重擇輕」，更難以找到／留住外籍看護工，將嚴重衝擊尋找照顧資源的權益。​第二，有照顧需求家庭雇主必須提高薪資負擔，才能提高找到外籍看護工的機率，而這也會讓薪資負擔能力較低的家庭，更難找到照顧資源。最後，外籍家庭看護來台前，本來必須接受來源國相關訓練，並取得指定訓練單位訓練合格的證明，若短期要求倍增的家庭看護移工的引進，恐難以確保來源國維持同等之訓練與照顧品質，反造成一般中重症家庭照顧品質下降的狀況。洪申翰最後強調，看似希望讓長者申請外籍看護工更加方便的修法，但卻極有可能讓中重症家庭照顧權益惡化，他理解民眾能夠更簡便的申請外籍看護工的初衷，「但這個修法的做法，會帶來的副作用與衝擊真的太大」，勞動部已積極向朝野黨團表達討論意願，盼別倉促通過版本，讓外籍看護工市場供需失衡失序和混亂，造成國內中重症患者的衝擊。