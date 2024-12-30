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台北地院昨（29）日，對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等人重開羈押庭，晚間11點裁定沈慶京1億元交保，柯文哲7000萬元、應曉薇3000萬元、李文忠2000萬交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，上午10時33分許，應曉薇的律師吳佳蓉已抵達北院領繳款單，經過4個小時後，應曉薇在親友攙扶下，離開台北地院，左腳上的「電子腳鐐」畫面，也隨之曝光。下午2時30分許，應曉薇面露微笑，在親友攙扶下離開台北地院，雖然她穿著牛仔長褲，但在左腳處，還是能夠看得出來電子腳鐐被褲管遮住，明顯鼓起一大包。而這次應曉薇離開時，並未出現像上次交保時，哭喊的情況，看起來心情很平靜。日前北檢不服柯文哲等4人交保裁定，提抗告成功，昨（29）日下午3時柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人回到北院重開羈押庭。而應曉薇一度陷入雙重國籍疑雲，不過合議庭認定應曉薇無持有他國護照，沒有羈押必要，裁定以3000萬元交保，含前次1500萬元，應曉薇需再補足1500萬元，應曉薇的律師吳佳蓉，也已於今（30）日上午抵達北院領繳款單，並備妥1500萬保釋金，替應曉薇辦保，經過4小時手續，應曉薇是本案第二位交保獲釋的被告。