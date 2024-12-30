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▲濟州航空創立於2005年1月，公司採取廉價航空策略，以低廉票價來吸引載客率，在2006年6月5日正式開始啟航營運，時至今日已有18年，為韓國第三大航空。（圖／美聯社／達志影像）

▲濟州航空一架7C 2216號航班當天上午從曼谷飛返韓國全羅南道務安國際機場時，飛機起落架因不明原因未開啟，最終飛機以機腹著地降落，後續滑出跑道尾端撞上水泥高台。（圖／美聯社／達志影像）

韓國昨（29）日發生了近代最嚴重的空難事件，濟州航空一架7C 2216號航班當天上午從曼谷飛返韓國全羅南道務安國際機場時，飛機起落架因不明原因未開啟，最終飛機以機腹著地降落，後續滑出跑道尾端撞上水泥高台，當下飛機立刻爆炸，最終僅機尾兩位空服員生還，其餘179人不幸喪命，《NOWnews》也整理出濟州航空過去歷史與本次事件的各種細節一次看。濟州航空創立於2005年1月，公司採取廉價航空策略，以低廉票價來吸引載客率，在2006年6月5日正式開始啟航營運，時至今日已有18年，為韓國載客量第三大航空，目前市值為6048.07億韓元（約新台幣134.72億）。濟州航空的最大股東則是AK控股，隸屬於愛敬集團（Aekyung Group）旗下，是韓國大型企業之一，旗下事業包含百貨業、化工業等，為多元經營大型企業。濟州航空目前營運航線除韓國的國內線外，也有飛往日本、台灣、中國大陸、寮國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、俄羅斯、美國等地的國際線。過去濟州航空飛往台灣的航線有從首爾、釜山、濟州以及本次事故的務安機場飛往台灣，航線一共有8條，分別飛往桃園機場以及高雄機場。首爾（仁川機場）-桃園：最低票價為100,000韓元（約新台幣2,227元）起、最高票價290,000韓元（約新台幣6,459元）。首爾（金浦機場）-桃園：最低票價為206,000韓元（約新台幣4,588元）起、最高票價414,500韓元（約新台幣9,232元）。首爾（金浦機場）-高雄：最低票價為150,000韓元（約新台幣3,341元）。釜山-桃園：最低票價55,000韓元（約新台幣1,225元）起、最高378,600韓元（約新台幣8,432元）。釜山-高雄：最低票價為110,000韓元（約新台幣2,450元）起、最高404,400韓元（約新台幣9,007元）。濟州-桃園：最低票價為75,900韓元（約新台幣1,690元）起、最高367,400韓元（約新台幣8,183元）。濟州-高雄小港：最低票價為192,900韓元（約新台幣4,297元）起、最高491,400韓元（約新台幣10,947元）。務安-桃園：最低票價為205,000韓元（約新台幣4,567元）起、最高至275,000韓元（約新台幣6,126元）。在本次事件發生前，濟州航空並無發生過重大飛安事件，僅在2007年8月12日時，濟州航空一架龐巴迪Dash 8 Q400滑出跑道事故，當時造成6人受傷。不過自疫情後，濟州航空就曾被匿名吹哨者控訴，公司內部有嚴重的員工過勞問題，也間接導致飛機維修的細膩程度降低、飛安問題存疑。此外，濟州航空每架班機月均飛行時數為418小時，直接大大超越韓國其他國內航空，連排名第二的另一間廉航真航空（Jin Air）都只有371小時，兩者相差達101小時。