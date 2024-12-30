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反共網紅八炯和饒舌歌手閩南狼陳柏源近日再揭露中國統戰最新手法，更曝光和廈門海峽導報社長助理林靖東通話，林建議，閩南狼想在台選舉，需要組織票只能去國民黨。稍早八炯、閩南狼直接到國民黨中央黨部，辦理入黨，直呼「不要再說我是民進黨側翼，我是國民黨側翼」。國民黨則回應，還是要嚴格審核，「舔共網紅」慢走不送。八炯、閩南狼日前在影片中揭露中國統戰手法，最新影片證實，中國企圖透過台灣政黨達成統一目的。林靖東在通話中還稱，現在就可以去依附一下新黨、統促黨，新黨的侯漢廷四個人都去選，最後只有侯漢廷選上，那說明新黨的組織票其實不大行，如果需要組織票那就只能去國民黨。沒想到稍早八炯、閩南狼真的現身國民黨中央黨部，八炯提及，今天就來加入國民黨，還填好入黨申請書，等繳完會費就入黨。更自嘲「不要再說我是民進黨側翼，我是國民黨側翼！」更在貼文補充提到，自己沒有入過黨，人生第一次入黨獻給國民黨了 ，國民黨第二黨章表明，反對共產主義，「我們來帶你們反攻大陸反共！」對此，國民黨發言人楊智伃回應，閩南狼與八炯入黨之情令人動容，不過本黨入黨程序還是講求嚴謹，尤其對於「舔共網紅」滲透本黨還是相對擔憂，提防「舔共網紅」入侵更需要檢驗，畢竟相關人士昨天在媽祖廟前發誓不是台獨份子，大聲歌頌中共軍艦，今天說自己是台獨份子反攻大陸，這些被流量逼瘋的錯亂發言都讓人瞠目結舌。楊智伃強調，所以本黨為求嚴謹還是要嚴格審核，尤其現在本黨不能收取來入不明的「舔共網紅」經費作為黨費，但若是追求文化部補助也可以考慮出門左轉，慢走不送。