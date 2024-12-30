2025台南好Young跨年晚會明（31）日晚間登場，今年不只邀請到本土天團動力火車、玖壹壹、金曲歌后孫盛希與偶像男團FEniX、AcQUA源少年等大咖明星，還有新日式個性女子團體onefive以及韓團2PM出身、韓劇《歡迎來到王之國》男主角李俊昊首度來台跨年。《NOWnews今日新聞》整理台南跨年演唱會「卡司、煙火、交通管制、直播轉播連結」等資訊，讓讀者一文看完。
🟡2025台南好Young跨年晚會時間、地點
◾活動：2025台南好Young跨年晚會
◾時間：12月31日（二）18:00至00:30
◾地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
◾官方活動網址：（請點此）
🟡台南好Young演唱會卡司（出場順序未定）
◾主持人：吳建恆、徐凱希
◾演唱會卡司：李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、@onefive、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年
🟡台南好Young跨年晚會「線上直播、電視轉播」
◾電視直播：TVBS（56頻道）
◾網路直播：2025台南好Young臉書
🟡台南好Young跨年晚會亮點、煙火
2025年台南跨年演唱會號稱是全台官方CP值最高的晚會，為了慶祝台南建城400年，市政府從耶誕節一路舉行3場大型演唱會，讓市民在年末接連狂歡。而今年台南好Young跨年晚會在倒數時加碼施放長達180秒的煙火秀，主題為「金蛇賀歲」，還邀請時間可配合的12強賽棒球英雄一同參與，保證吸睛。
🟡台南跨年天氣預報
台南市安平區12月31日晚間6時至凌晨3時的氣溫約16度至19度，降雨機率10％至20%，為多雲時陰的天氣，夜晚體感上稍有寒意。台南地區日夜溫差較大，建議民眾出門以洋蔥式穿搭為保暖策略，避免因溫差而著涼。
🟡台南好Young跨年晚會「交通管制」重點
◾12月31日下午1時開始至2025年1月1日凌晨2時車輛管制：建平路(府前路二段—永華路)、府前路二段(建平路至府前四街)東向車道、南榕大道（部分路段12月30日晚上8點提前管制）、南島路。
◾車輛改道動線：來往台南府城東西地區可走健康路、民權路及和緯路；南北往來建議改行金華路及公園路。
◾禁止停放機車：府前路 (中華西路至建平路)、南島路、永華路北側(中華西路至建平路)及中華西路(南島路—永華路)等路段人行道。
◾機車停車場：建平路南向車道（建平11街—永華路）、西南榕大道、及南島路(中華西路至東南榕大道)、東南榕大道部分車道；建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道，活動時間開放機車停放。
◾汽車停車場：正生公園停車場或建平三街活動臨時停車場。
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◾活動：2025台南好Young跨年晚會
◾時間：12月31日（二）18:00至00:30
◾地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
◾官方活動網址：（請點此）
🟡台南好Young演唱會卡司（出場順序未定）
◾主持人：吳建恆、徐凱希
◾演唱會卡司：李俊昊、動力火車、畢書盡、婁峻碩、艾怡良、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁、EighRA、張羽靚、玖壹壹、@onefive、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、ACQUA源少年
🟡台南好Young跨年晚會「線上直播、電視轉播」
◾電視直播：TVBS（56頻道）
◾網路直播：2025台南好Young臉書
🟡台南好Young跨年晚會亮點、煙火
2025年台南跨年演唱會號稱是全台官方CP值最高的晚會，為了慶祝台南建城400年，市政府從耶誕節一路舉行3場大型演唱會，讓市民在年末接連狂歡。而今年台南好Young跨年晚會在倒數時加碼施放長達180秒的煙火秀，主題為「金蛇賀歲」，還邀請時間可配合的12強賽棒球英雄一同參與，保證吸睛。
🟡台南跨年天氣預報
台南市安平區12月31日晚間6時至凌晨3時的氣溫約16度至19度，降雨機率10％至20%，為多雲時陰的天氣，夜晚體感上稍有寒意。台南地區日夜溫差較大，建議民眾出門以洋蔥式穿搭為保暖策略，避免因溫差而著涼。
🟡台南好Young跨年晚會「交通管制」重點
◾12月31日下午1時開始至2025年1月1日凌晨2時車輛管制：建平路(府前路二段—永華路)、府前路二段(建平路至府前四街)東向車道、南榕大道（部分路段12月30日晚上8點提前管制）、南島路。
◾車輛改道動線：來往台南府城東西地區可走健康路、民權路及和緯路；南北往來建議改行金華路及公園路。
◾禁止停放機車：府前路 (中華西路至建平路)、南島路、永華路北側(中華西路至建平路)及中華西路(南島路—永華路)等路段人行道。
◾機車停車場：建平路南向車道（建平11街—永華路）、西南榕大道、及南島路(中華西路至東南榕大道)、東南榕大道部分車道；建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道，活動時間開放機車停放。
◾汽車停車場：正生公園停車場或建平三街活動臨時停車場。