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2024年邁入尾聲，有不少台灣民眾也計劃好前往日本跨年，不過近來日本除了蘋果病疫情外，流感與新冠肺炎（COVID-19）疫情也同時升溫，各地通報病例接連超越警戒標準。對此，旅遊達人、前台大感染科主治醫師林氏璧就提醒，準備要前往日本的民眾，建議先在台灣就準備好常備藥物，以備不時之需。林氏璧在其臉書粉專「日本自助旅遊中毒者 」發文表示，他在社群平台Threads上看到有台灣旅客在日本感染A型流感，前往當地的國際診所就醫，結果花費高達35400日幣（約台幣7363元）。林氏璧便提醒，這段時間若是有民眾要去日本，建議還是在台灣就先準備好常備藥物。林氏璧在貼文回覆中提到，自己在疫情之後每一趟旅程，都是把常備藥帶好帶滿，並指出雖然藥物可以在日本藥妝店、藥局購買，但現在有藥品短缺的情況，為避免病情發作時陷入困境，提前準備是更安心的選擇。林氏璧近日也列出了可以準備的藥物，並提醒旅客可重拾新冠疫情期間的防疫習慣，例如戴口罩、勤洗手，以及減少出入人潮擁擠的場所，以降低感染風險。貼文一出，引發了網友熱烈討論。有網友表示，「我出國都會帶成藥的胃藥、止痛藥、感冒藥、暈車藥，有一次還真的用到了」、「最近在日本餐廳、電車、賣場，到處都有人咳嗽，真的要口罩戴好保護自己」、「大家出國要保險，多照顧自己！」