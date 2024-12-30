我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Finney-Smith生涯靠防守與苦工打出名號。（圖／美聯社／達志影像）

湖人稍早正式啟動交易，以明星控衛D'Angelo Russell、Maxwell Lewis以及3枚次輪選秀籤，向籃網換取Dorian Finney-Smith與Shake Milton，湖人想賣掉Russell已非新聞，如今還順利補到側翼戰力，算是送給40歲詹皇LeBron James一個合格的生日禮物。攤開湖人陣容，後衛Austin Reaves與Russell化學反應不佳，後者已轉往替補出發，至於鋒線上，搭配詹皇先發出戰的八村壘身高有6呎8吋，但防守並非強項，替補端Jarred Vanderbilt則欠缺外線能力，本季三分命中率僅29.6%，反觀擁有6呎7吋、220磅厚實體型的Finney-Smith，生涯以防守與做苦工著稱，本季外線命中率43.5%更是高標水準，幾乎可以說，湖人在不送出首輪籤換取第三位球星情況下，Finney-Smith就是夢寐以求的「天菜」。Finney-Smith在2016年以23歲大齡之姿報名NBA選秀，可惜最終落選，經多隊測試後最終獲獨行俠青睞，正式展開NBA賽季。Finney-Smith首年便獲得50場先發機會，並逐步成長，於21-22年賽季打出代表作，整季先發出戰80場，繳出場均11分、4.7籃板與1.1抄截成績，成為獨行俠一哥Luka Doncic帶刀侍衛，同年獨行俠打入西區冠軍賽，Finney-Smith也是球隊最重要的側翼戰力。打出名號的Finney-Smith，隔年被獨行俠當作交易包裹主菜，送往籃網換取球星Kyrie Irving。近兩季效力布魯克林，Finney-Smith維持防守高評價外，也將外線投射提升至40%左右的合格射手水準。在稍早交易確定以前，Finney-Smith就被評估是籃網陣中賣向最佳的兩位球員之一（另一位是Cameron Johnson），據報導有多達8支球隊向籃網探詢交易可能，其中又以灰熊提出以一枚首輪籤為主體的報價最明確，但最後是湖人殺出程咬金，獲得這位頂級3D加入。湖人總教練Redick稍早受訪時提到這筆交易，除了表達肯定外，也稱呼自己早就是Finney-Smith的粉絲，「能夠執教Finney-Smith，讓我開心到幾乎叫出來，我一直是他的粉絲，也很愛看他打球。」「我曾經和他在場上拚搏過，我知道他的能力，他對球隊的貢獻，是從數據表上看不出來的，同時我認為他的球風可以融入到任何一支NBA球隊中，強悍的防守與態度，他一切的價值都無以言表。」