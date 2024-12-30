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▲「高雄碳平台」跨部門合作減量執行流程，2024年成功媒合23件，年減碳約53公噸的二氧化碳當量。（圖／高市府環保局提供）

高雄市政府今(113)年6月3日正式公布「高雄市淨零城市發展自治條例」，展現淨零目標的堅定決心。環保局今年也根據條例第十二條完成「高雄碳平台」建置，今年共計促成23件減量合作方案，金額達170萬元，預估年減碳53噸。此外，環保局也透過平台協助漢程客運公司通過自願減量計畫申請，取得1,367噸減量額度，是全國客運業者首個取得額度案例，成效斐然。高雄碳平台的核心目標是創建一個協作機制，讓不同領域的組織與機構能夠在平台上進行減碳需求媒合，達成跨部門合作減量，鼓勵企業落實ESG與社會責任；平台亦提供自願性減量專案輔導，收集可行溫室氣體減量提案及有意願投資的業者，申請成功後共享減量額度，以提高企業申請自願性減量專案誘因。高市府環保局說明，今(113)年跨部門合作減量共整合轄內19所機關學校、社區及各事業單位的減量需求，並成功邀請15家企業參與，包含多家高雄代表企業如協勝發鋼鐵廠股份有限公司、中國鋼鐵股份有限公司、台灣中油股份有限公司大林煉油廠、久陽精密股份有限公司等，共媒合23件減量需求方案，大廠出資協助在社區、機關、學校汰換老舊燈具或空調等節能設備，預估年減量53噸二氧化碳當量。此外，經統計跨部門減量計畫自104年推動以來，已累計157家企業單位參與，成功協助轄內國中小學、社教館、圖書館、公務機關及弱勢團體等汰換耗能設備，涵蓋152項照明設備汰換、57項空調設備汰換、24項其他減量方案及2項太陽能光電設置，推估年減碳量達494噸為本市打造低碳城市奠定堅實基礎。高市府環保局局長張瑞琿表示，過往媒合大都以公文方式進行，碳平台成立後，可直接於網站公告需求，加速效率，讓高雄跨部門的減量更具規模、效率，也感謝今年參與媒合的15家企業，共同落實企業社會責任。今年參與媒合的15家企業包括：久陽精密、台達化學林園廠、亞洲聚合林園廠、大連化學高雄廠、台灣中油大林煉油廠、協勝發鋼鐵、中鋼、台電南部發電廠、雅博資產管理公司、中鋼鋁業、台灣聚合化學高雄廠、楠梓電、中鴻鋼鐵、亞太碳資產管理公司、燁輝企業。