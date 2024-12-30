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Yahoo奇摩今（30）日公布2024年度「十大熱搜信用卡」排行榜，「無腦刷神卡」台新玫瑰卡奪冠，消費最高3.8%回饋無上限，「日、韓、歐、美」四大海外消費也有2.3%回饋，旅日必備「富邦J卡」奪亞軍，而主打「一卡抵多卡」的國泰世華CUBE卡則排第3。今年「10大熱搜信用卡」排行中，兩張老牌經典信用卡，其中，以「無腦刷神卡」聞名的30年老牌台新玫瑰卡主打消費最高3.8%回饋無上限，今年7月起更針對小額或高額消費提供不同優惠，搭上旅遊熱潮推出「日、韓、歐、美」四大海外消費2.3%回饋，榮登榜首可說是當之無愧。權益相同的台新太陽卡也上榜，拿下第10名。今年旅遊與國外消費的旺盛需求，也使其他相關信用卡持續走紅，富邦J卡在國人最愛前往旅遊的日韓兩國消費最高可達26%回饋，搭配LINE Pay使用更具吸引力，成為東北亞旅遊必備神卡，成為熱搜信用卡第2名。主打「一卡抵多卡」的國泰世華CUBE卡則名列第三，今年開始改走「會員分級制」，其他權益也有調整。第五名的聯邦LINE Bank聯名卡則有Netflix、淘寶等海外平台最高8.5%的回饋；第六名的中信LINE Pay信用卡近來轉型海外旅遊卡，出國賺回饋不分期消費最高5%回饋，點數幾乎即時入帳等優點受到歡迎；第八名的中信華航聯名卡則是哩程卡的翹楚，共分三個不同等級，任何等級生日當月海外消費哩程皆可回饋3倍是最大亮點；第九名的聯邦吉鶴卡主打日本消費2.5%回饋無上限，綁定QUICPay還可享最高4%回饋，新戶國內消費也可獲5%回饋。原稱「黑狗卡」的台新GOGO卡則專注數位支付，改版後更針對街口支付提供高達3%回饋，吸引年輕用戶，名列第四；第七名的富邦Costco卡則是Costco會員專用，也是店內唯一可用的信用卡，店內2%、加油站3%回饋無上限，加上LINE Pay消費也享高額回饋，是深受Costco會員歡迎的實用卡。