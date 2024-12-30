2025台中跨年同樣有「水湳中央公園」和「麗寶樂園」兩地同時進行，在麗寶樂園，除了有摩天輪聲光動畫秀，搭配270度三面景觀的「環狀璀璨煙火秀」之外，魏如萱、邱鋒澤、美秀集團也將輪番登上台中麗寶跨年舞台獻唱，《NOWnews》整理台中麗寶樂跨年演唱會「卡司出場順序、交通管制、直播轉播連結」一文看懂。
🟡2025台中麗寶樂園跨年晚會時間、地點
◾活動：2025傳說對決 麗寶跨年演唱會
◾時間：12月31日20:30至1月1日01:00
◾地點：麗寶樂園渡假區第二停車場
◾官方網站（點此）
🟡2025台中麗寶樂園跨年演唱會卡司出場順序
20:30宋柏緯開唱→吳霏 FEI→JOYCE就以斯→Ray 黃霆睿→南西肯恩→Feng Ze 邱鋒澤→美秀集團→吳獻Osean→waa魏如萱→GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治→300秒煙火施放→GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治。
🟡2025台中麗寶樂園跨年晚會電視、網路線上直播
◾數位：三立新聞網YouTube、Vidol Youtube
🟡2025台中麗寶樂園跨年晚會天氣預報
台中麗寶樂園晚間體感13至14度、降雨機率10％，晚間6時開始體感就達「寒冷」等級，配合風力感受會更有涼意，倒數結束後降雨機率也逐漸攀高，提醒民眾參與台中麗寶跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。
🟡2025台中麗寶樂園跨年晚會「交通管制、接駁車」重點
麗寶樂園跨年提供免費接駁車，但由於民眾多透過開車、騎車方式前往麗寶樂園，加上跨年夜連接元旦假期，轄區大甲分局也預先規劃各項交通疏導措施，提供活動進場及散場時替代路線供民眾參考。
自行駕車的民眾，可由國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段，若遇壅塞回堵，可於下交流道後左轉眉山路繞行甲后路、月眉東路後進入園區停放車輛；行駛國道3號車輛，可於國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路一段到活動會場。
活動散場路線：可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號返家，值得注意的是，國道1號后里交流道鄰近活動會場，民眾常因導航最短路程，造成上交流道前壅塞現象，若趕時間，不要直接行駛國道1號后里交流道，可避開車潮。
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◾活動：2025傳說對決 麗寶跨年演唱會
◾時間：12月31日20:30至1月1日01:00
◾地點：麗寶樂園渡假區第二停車場
◾官方網站（點此）
🟡2025台中麗寶樂園跨年演唱會卡司出場順序
20:30宋柏緯開唱→吳霏 FEI→JOYCE就以斯→Ray 黃霆睿→南西肯恩→Feng Ze 邱鋒澤→美秀集團→吳獻Osean→waa魏如萱→GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治→300秒煙火施放→GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治。
🟡2025台中麗寶樂園跨年晚會電視、網路線上直播
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🟡2025台中麗寶樂園跨年晚會天氣預報
台中麗寶樂園晚間體感13至14度、降雨機率10％，晚間6時開始體感就達「寒冷」等級，配合風力感受會更有涼意，倒數結束後降雨機率也逐漸攀高，提醒民眾參與台中麗寶跨年仍要注意保暖，保險起見攜帶雨具。
🟡2025台中麗寶樂園跨年晚會「交通管制、接駁車」重點
麗寶樂園跨年提供免費接駁車，但由於民眾多透過開車、騎車方式前往麗寶樂園，加上跨年夜連接元旦假期，轄區大甲分局也預先規劃各項交通疏導措施，提供活動進場及散場時替代路線供民眾參考。
自行駕車的民眾，可由國道1號后里交流道往外埔方向下匝道路段，若遇壅塞回堵，可於下交流道後左轉眉山路繞行甲后路、月眉東路後進入園區停放車輛；行駛國道3號車輛，可於國道3號中港系統接國道4號，下國道4號神岡交流道同樣由后神路、月眉東路一段到活動會場。
活動散場路線：可利用后神路，由國道4號神岡交流道轉國道1或3號返家，值得注意的是，國道1號后里交流道鄰近活動會場，民眾常因導航最短路程，造成上交流道前壅塞現象，若趕時間，不要直接行駛國道1號后里交流道，可避開車潮。